A Xunta concede 42.000 € ao concello de Boborás para mellorar o Punto de Atención á Infancia e ampliar o seu parque infantil

Esta actuación permitiu renovar as ventás e o acceso ao centro, así como ampliar o parque infantil anexo

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Boborás (Ourense), 7 de febreiro de 2023

A Xunta concedeulle 42.000 euros ao Concello de Boborás para mellorar o seu Punto de Atención á Infancia e ampliar o seu parque infantil. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou hoxe as instalacións nas que se realizaron as obras de mellora.

A conselleira resaltou que esta actuación permitiu renovar as ventás e os accesos ao centro e tamén facer máis amplo o parque infantil anexo ás instalacións, que comparte co colexio de Boborás. O Punto de Atención á Infancia ten capacidade para 20 nenos e supón un importante recurso de conciliación para as familias desta localidade, que poden ir a traballar coa tranquilidade de que os seus pequenos de 0 a 3 anos estarán ben atendidos. Ademais, desde este curso os pais non tiveron que pagar nada pola atención educativa neste centro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando