A Xunta completa os traballos de restauración ecolóxica impulsados en 2022 para preservar a duna de Corrubedo, cun investimento total de 0,5 M?

Ángeles Vázquez salienta a importancia da actuación executada para recuperar o espazo protexido e mellorar o hábitat característico das dunas costeiras fixas con vexetación herbácea, considerado prioritario a nivel comunitario



Os labores consistiron na eliminación de pés de árbores que non son propias desta zona, sobre todo piñeiros, así como na corta, tronzado e retirada de madeira e na execución de tarefas puntuais, como o arrincado e roza manual de exemplares novos



En vista da efectividade das actuacións acometidas nos últimos meses, a Xunta repetirá en vindeiras anualidades intervencións similares no Parque Natural



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ribeira (A Coruña), 5 de setembro de 2023

A Xunta de Galicia acaba de completar os labores de restauración ecolóxica na contorna da duna costeira de Corrubedo incluídos no proxecto que impulsou a comezos do ano 2022 para o control e erradicación de especies arbóreas colonizadoras neste espazo natural. Tras 20 meses de traballo sobre o terreo e cun investimento de 0,5 millóns de euros, a actuación deuse por rematada a finais do pasado agosto e permitiu intervir sobre unha superficie de 163 hectáreas.

Coincidindo coa finalización dos traballos, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, acompañada da directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, achegouse hoxe ao Parque Natural Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán para coñecer in situ o resultado dos labores acometidos para frear o avance do bosque de piñeiro e doutras especies co fin de protexer a integridade da duna, actuacións que se realizan por primeira vez en Galicia.

Así, explicou que na actualidade as masas arbóreas están a ocupar espazos que, orixinariamente, formaban parte dos areais e do propio sistema dunar, alterando así o hábitat propio das dunas costeiras fixas con vexetación herbácea ?considerado de interese comunitario prioritario? ao impedir a mobilidade da area.

A tal fin, o ámbito de actuación dividiuse en varios polígonos para facilitar a execución e os labores consistiron, principalmente, na eliminación de pés de especies colonizadoras mediante corta, derramado, tronzado e retirada da madeira e doutros restos, e tamén se procedeu ao arrincado e roza manual de exemplares novos co fin de evitar danos na flora, impedir a incorporación de materia orgánica e reducir o risco de incendio.

Cómpre lembrar tamén que o proxecto contou con financiación europea a través do NextGenerationEU, concretamente no marco da compoñente 4 reservada para iniciativas que incidan na conservación de ecosistemas mariños e terrestres e a súa biodiversidade.

Neste sentido, Ángeles Vázquez destacou o importe da intervención, que acadou un nivel de execución do 100% e supón, segundo dixo, un dos maiores investimentos realizados nun parque natural galego. En todo caso e en vista dos bos resultados acadados e da efectividade das medidas, a intención da Xunta é repetir en vindeiras anualidades intervencións similares en Corrubedo.

Por último, tamén agradeceu o apoio e implicación da comunidade de montes da zona, que lle deu o seu “beneplácito” á intervención e que, tal e como lle trasladou a propia presidenta da entidade, quedou moi satisfeita co resultado xa que supón “un antes e un despois” para o turismo, para os científicos e investigadores e para a veciñanza.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando