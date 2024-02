A Xunta comparte co tecido asociativo o contido da guía de acompañamento da muller e contacto pel con pel na cesárea

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reuniuse hoxe coas representantes da plataforma Loita

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2024

A Consellería de Sanidade está a compartir co tecido asociativo o contido da nova Guía de acompañamento da muller e contacto pel con pel na cesárea, que está a elaborar o departamento sanitario galego para o conxunto das sete áreas sanitarias. A tal efecto, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reuniuse hoxe coas representantes da plataforma Loita, para presentarlles a Guía, que estase a realizar a través dun grupo de traballo dunha vintena de profesionais de todas as categorías profesionais que atenden ao proceso de parto por cesárea.

Na xuntanza, o conselleiro estivo acompañado polo director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, e pola subdirectora xeral de Atención Primaria, Sinda Blanco.

O grupo de traballo que está a elaborar a guía está formado por obstetras, anestesiólogas, un pediatra–neonatólogo, médicos de familia, persoal de enfermería, matronas, unha técnica en coidados auxiliares de enfermería, unha celadora, e persoal da área de humanización e de admisión das xerencias das áreas sanitarias.

A Guía será enviada a sociedades científicas e asociacións para recibir as súas achegas e cumprir o compromiso de aprobación definitiva no primeiro trimestre do ano.

O obxectivo xeral da Guía é homoxeneizar, en todos os hospitais do Sergas, o acompañamento da muller pola persoa de confianza que ela decida, durante o nacemento por cesárea, o contacto pel con pel precoz e ininterrompido nai–fillo ou filla tras a cesárea, tanto en quirófano como durante a recuperación posterior, antes do seu traslado conxunto á planta de hospitalización.

O documento expón uns obxectivos específicos, como son respectar o dereito da muller a estar acompañada pola persoa que ela decida durante o proceso de atención ao parto, e, tamén, no caso da cesárea respectar o dereito do neno ou da nena que acaba de nacer a estar en contacto pel con pel precoz e ininterrompidamente coa súa nai tras o nacemento, tanto en quir ófano como durante a recuperación posterior á cesárea, e e vitar así separacións innecesarias.

Na Guía recóllense tamén recomendacións e as actividades a desenvolver para levar a cabo o acompañamento e o contacto pel con pel nas cesáreas, para que todos os hospitais do Sergas elaboren o seu correspondente protocolo, adaptado ás súas propias características. A Guía incorpora, ademais, o fundamento científico na que se establecen estas recomendacións. Por último, a Guía recolle unha serie de indicadores para avaliar a súa posta en marcha, así como as etapas para esta.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando