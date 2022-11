A Xunta comparte co embaixador da UE en Exipto a súa experiencia en materia de residuos e enerxías renovables e estudarán posibles sinerxías

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Sharm El–Sheikh (Exipto), 12 de novembro de 2022

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, reuniuse hoxe co embaixador permanente da Unión Europea en Exipto, Christian Berger, no marco da Conferencia das Nacións Unidas sobre cambio climático (COP27) que acolle desde o pasado domingo o país africano.

Durante a xuntanza, a responsable autonómica compartiu co representante da UE a experiencia acreditada da Xunta no eido da xestión dos residuos ?subliñando o papel de referencia que ocupa Sogama a nivel comunitario? e das enerxías renovables, dous aspectos nos que acordaron buscar posibles sinerxías en beneficio de ambos territorios.

Máis concretamente, Ángeles Vázquez expuxo a “folla de ruta” galega en materia de clima, marcada pola Estratexia de Cambio Climático e Enerxía aprobada polo Goberno autonómico hai tres anos e que se viu complementada en 2021 coa nova Lei de residuos e solos contaminados de Galicia pola súa contribución tamén ao cumprimento do obxectivo europeo de acadar a neutralidade climática antes de 2050.

Neste sentido, indicou que o obxectivo da Xunta é completar este marco normativo coa aprobación o ano que vén da primeira Lei do clima galega, un documento co que aspira a converter a variable climática nun valor prioritario na Comunidade e que se teña en conta de forma transversal en todas as políticas autonómicas.





