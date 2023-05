A Xunta comparte coa Junta de Andalucía a experiencia de xestión na mellora do ciclo integral da auga en Galicia

A conselleira e os responsables de Augas de Galicia explican o traballo desenvolvido desde a Xunta para adaptar a xestión ao contexto climático, aumentando a eficiencia no consumo, protexendo o medio natural e blindando actividades como a pesca e o turismo

Detallan a importancia das novas normas impulsadas: a Lei de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario e a Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2023

A Xunta comparte coa Junta de Andalucía o modelo e a experiencia de xestión da Administración Hidráulica no impulso da mellora do ciclo integral da auga en Galicia.

xunto coa directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, e o xerente, Gonzalo Mosqueira, mantivo hoxe unha reunión de traballo cunha delegación da Junta de Andalucía, encabezada polo Secretario xeral da Auga, Ramiro Angulo, acompañado da directora xeral de Recursos Hídricos, Susana Benavides, e o director xeral de Infraestruturas da Auga, Álvaro Real Jiménez.

A Xunta deu conta do seu traballo para dotarse dunha normativa propia en materia de augas,

adaptada á realidade territorial e ás problemáticas e intereses propios de Galicia e que pode, en moitos aspectos, extrapolable ás necesidades da comunidade andaluza.

Incidiuse no traballo desenvolvido desde a Xunta para adaptar a xestión ao novo contexto de cambio climático, co obxectivo de garantir a eficiencia no consumo, así como para asegurar que os galegos vexan respondidas as súas necesidades en relación coa auga e blindar o medio natural e actividades económicas como a pesca, o marisqueo, a acuicultura e o turismo.

Nestes últimos anos a Xunta desenvolveu instrumentos xurídicos tan importantes como a Lei de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario, vixente desde o 2020, ou a mais recente Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, en vigor desde setembro do pasado ano.

Tamén destaca o

novo Plan de seca da demarcación hidrográfica Galicia–Costa, que vén reforzar a anticipación e a resposta coordinada ante estes eventos de escaseza dos recursos hídricos co obxectivo de garantir o abastecemento de auga á poboación.

No marco da reunión desta mañá, os representantes da Xunta explicaron os obxectivos da Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, impulsada para apoiar aos concellos na xestión do abastecemento e a depuración, mellorando a calidade dos servizos aos cidadáns e reforzando o coidado das rías e dos ríos.

Afondouse no carácter transformador desta Lei, ferramenta de axuda aos concellos na xestión profesional dos servizos urbanos da auga, de competencia directa das entidades locais. Deste xeito, tal e como se explicou á delegación andaluza, a nova norma, a que os concellos poderán adherirse de forma voluntaria, fomenta unha xestión profesional dos servizos urbanos da auga.

A Xunta leva investido máis de 1.100 M? en novas infraestruturas hidráulicas, que cómpre que funcionen axeitadamente. Deste xeito, a Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga favorece que Augas de Galicia, naqueles municipios que así o soliciten, se encargue da explotación das infraestruturas hidráulicas, como xa está a facer nos 28 concellos nos que actualmente está a xestionar as súas depuradoras.

Como parte desta estratexia para abordar con garantías de futuro a xestión da auga en Galicia, na reunión tamén se abordaron outros importantes mecanismos de planificación desenvolvidos pola entidade hidráulica da Xunta, como forma de anticipar posibles solucións a problemas futuros, poñendo especial acento na normativa sectorial en materia de augas da Xunta e a novas ferramenta para a predición do risco de inundacións en Galicia–Costa.

Durante a xornada de hoxe, e ao longo do día de mañá, celebraranse diferentes xuntanzas que permitirán ou intercambio de experiencias e información entre os profesionais responsables en materia de augas non ámbito das competencias que corresponden as administracións autonómicas de Galicia e Andalucía.

En concreto, no marco deste encontro, abordarán as novas ferramentas desenvolvidas para a predición do risco de inundacións na demarcación Galicia–Costa, incidindo no traballo na implantación do sistema ‘Merlín’, que supón un grande avance na predición e na xestión dos riscos de inundacións no ámbito xeral e zonal, cun alto nivel de precisión e fiabilidade.





