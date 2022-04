A Xunta comezará en maio a execución do acceso provisional a Folgoso do Courel co fin de que o tráfico na estrada LU-651 estea restituído no verán

Francisco Menéndez indica que o acceso, de 740 metros de lonxitude e cun orzamento de 770.000?, garantirá a mobilidade na zona, tamén para vehículos pesados, mentres non se determina a solución definitiva

Sinala que a Xunta vén realizando sondeos xeotécnicos para coñecer o estado

do terreo e avaliar a viabilidade de distintas alternativas para restablecer a estrada, ao tempo que traballa na declaración da emerxencia

Así o avanzou hoxe o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, na súa intervención na Comisión 2ª do Parlamento, onde abordou a situación e precisou que, o antes posible que o permitan os traballos técnicos, tamén se elevará ao Consello da Xunta o expediente da declaración de emerxencia das actuacións.

Lembrou que a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, acordou onte coa alcaldesa de Folgoso do Courel, Dolores Castro, acometer este acceso provisional, mentres se determina a alternativa definitiva máis segura e viable.

Destacou que o novo acceso, que se desenvolverá nas proximidades do treito afundido, terá unha lonxitude duns 740 metros, un orzamento de máis de 770.000 euros e posibilitará garantir a mobilidade na contorna, tamén para vehículos pesados, sendo a alternativa máis eficiente a curto prazo.

Cómpre lembrar que a estrada LU–651

permanece cortada ao tráfico entre Quiroga e Folgoso como consecuencia do desprendemento rexistrado á altura do quilómetro 18, na zona Santa Eufemia, o pasado 20 de marzo.

Menéndez subliñou que a Xunta actuou desde o primeiro momento que tivo lugar o afundimento, traballando na declaración de emerxencia para poder executar a obra coa máxima axilidade posible e cunha solución rápida e segura.

Indicou que a Consellería de Infraestruturas estivo a realizar estas semanas unha campaña de sondeos xeotécnicos na zona do afundimento para coñecer en profundidade o estado e o comportamento do terreo co fin de poder avaliar a viabilidade das distintas alternativas e o restablecemento da conexión viaria.

Entre as alternativas definitivas propostas, referiuse á execución dun viaduto para salvar o treito da vía desprendido, á construción dunha vía de novo trazado en falso túnel ou en desmonte, ou a execución dun túnel máis afastado, duns 400 metros de lonxitude.

Puntualizou que calquera destas opcións contará cun prazo de execución prolongado, pola súa complexidade. Neste sentido, sinalou que a estrada provisional garantirá a mobilidade dos veciños e facilitará o acceso aos servizos públicos, xa que na actualidade circulan pola vía ao paso pola Campa e Vidallón, que non ofrece unha funcionalidade suficiente.

En relación coas responsabilidades e a repercusión do custo dos labores necesarios para restablecer a estrada, apuntou que a Xunta realizará as indagacións oportunas e exixirá as responsabilidades que correspondan, de acordo co previsto no artigo 58 da Lei 8/2013, de estradas de Galicia, sobre danos e prexuízos causados ao dominio público viario.

Ademais lembrou que a Xunta xa ten adxudicadas as obras de acondicionamento nesta mesma estrada, entre Folgoso do Courel e Seoane, concretamente entre Ferrería Vella e Seoane, na que se vai investir 3,4 M?. A execución desas obras decidirase de forma coordinada entre o Goberno galego e o Concello de Folgoso, tendo en conta a planificación dos traballos que será necesario desenvolver para a restitución do treito de estrada desprendida.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.