A Xunta comeza as obras da nova pasarela peonil na estrada PO-244 na contorna do colexio Santiago Apóstol, en Soutomaior, que suporán un investimento de preto de 460.000 €

Acondicionarase o itinerario da vía autonómica dirixido á circulación peonil, substituíndo a actual pasarela de madeira sobre pilotes do mesmo material, fincados no terraplén

Habilitarase unha nova pasarela cunha anchura de paso libre de 2 metros, cos seus correspondentes elementos de protección lateral, reforzando a seguridade dos peóns

A varanda de protección lateral de madeira actual situada no tramo final da pasarela será retirada e instalarase o mesmo sistema de protección lateral unificando elementos

O obxectivo é ter rematados os traballos no 1º trimestre de 2024



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de comezar as obras da nova pasarela peonil na estrada autonómica PO–244, situada nunha zona moi próxima ao colexio Santiago Apóstol, no concello de Soutomaior.

acondicionamento deste itinerario peonil da PO–244

suporá un investimento de preto de 460.000 euros. Ten un prazo de execución de 6 meses e o obxectivo da Xunta é ter rematados os traballos no primeiro trimestre de 2024.

As obras que se están a iniciar comprenden as actuacións necesarias para a reposición da pasarela de madeira situada na marxe dereita desta estrada, no tramo comprendido entres os puntos quilométricos 12+300 e 12+480. Intervense no tramo destinado á circulación peonil, formado por unha pasarela de madeira sobre pilotes do mesmo material, fincados no terraplén.

A nova pasarela executarase en plástico reciclado, cunha anchura de paso libre de 2 metros, nos que se incluirán os correspondentes elementos de protección lateral, que disporán dunha altura de 1,10 metros.

Na actualidade, nesta pasarela da estrada PO–244 o conxunto de madeira atópase bastante deteriorado, polo que se considera necesaria a substitución, de maneira que garanta a circulación dos peóns de xeito seguro.

O plástico reciclado no que se executará a pasarela é un material que ofrece unha alta resistencia á humidade e á intemperie, non se astilla nin sofre degradación, permitindo un mantemento máis sinxelo e é de fácil instalación.

Para realizar a instalación da nova pasarela procederase inicialmente ao fincado de pilotes sobre o terraplén existente.

Os pilotes, que serán de plástico reciclado, terán unha lonxitude máxima de 6 metros e de 200 mm diámetro. En sentido lonxitudinal os soportes colocaranse cunha separación máxima de 2,50 metros. Ademais, será necesario, para a correcta ancoraxe dos mesmos ao terreo, garantir unha profundidade mínima de fincado de cando menos 1,6 metros e 1/3 da lonxitude total do pilote.

Para a finca dos pilotes traballarase desde a plataforma da estrada anexa á zona de actuación, a PO–244. Durante os traballos tratarase de minimizar a afección aos usuarios desta vía.

Unha vez fincados os pilotes que servirán de apoio, colocarase a estrutura da pasarela. Tras a disposición da pasarela instalaranse os elementos laterais de protección, cunha varanda superior de pezas de sección cadrada, ancorada en postes de perfil de sección cadrada de e de 1,25 m de altura.

Ao final do tramo de pasarela hai actualmente unha zona con varanda de protección lateral de madeira, que será retirada, e instalarase o mesmo sistema de protección lateral que na pasarela, de modo que se unifiquen os elementos da zona.

mica co fin de proporcionarlles aos cidad





