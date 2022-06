A Xunta comeza as obras de mellora da seguridade viaria no tramo de concentración de accidentes da PO-403 en Ponteareas cun orzamento de 577.000€

O delegado territorial, Luis López, supervisou esta mañá o comezo desta actuación, que beneficia a un treito de 1,6 quilómetros entre o enlace coa A–52 e o final da travesía de Angoares, nunha visita á zona coa alcaldesa, Cristina Fernández

A obra, que pretende continuar co plan de eliminación de “puntos negros” na rede viaria autonómica, desenvolverase integramente no que resta de ano e inclúe a mellora das interseccións, reforzo dos pasos de peóns e ampliación de beirarrúas

“Este proxecto figuraba entre as prioridades da Xunta para reforzar a seguridade na estrada cara Salvaterra e xa é unha realidade”, detallou Luis López, que revelou que os servizos técnicos avalían a viabilidade de introducir algunhas propostas veciñais



A Xunta, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, vén de comezar as obras de mellora da seguridade viaria no Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) da estrada autonómica PO–403 ao seu paso pola zona de Angoares, no Concello de Ponteareas, cun orzamento de 577.000 euros.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, supervisou esta mañá o comezo desta actuación, incluida no Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016–2020, nunha visita a esta vía, que conecta a capital do Condado con Salvaterra do Miño, xunto á alcaldesa, Cristina Fernández, e outros representantes municipais.

A obra, que pretende continuar co plan de eliminación de “puntos negros” na rede viaria autonómica impulsado pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, desenvolverase integramente no que resta do presente ano e beneficiará a un treito de 1,6 quilómetros entre o enlace desta vía coa A–52 e o final da travesía de Angoares.

“Dende a Xunta de Galicia traballamos arreo nas tramitacións administrativas durante a primeira parte do ano para arrancar canto antes cos investimentos e esta actuación en Ponteareas, que xa é unha realidade figuraba entre as prioridades para reforzar a seguridade viaria nun punto de bastante tráfico de vehículos e tránsito peonil na estrada cara Salvaterra”, detallou o representante autonómico, que revelou que os servizos técnicos da Xunta están a avaliar a viabilidade técnica de introducir algúns cambios na execución para recoller algunhas propostas solicitadas polos veciños da zona.

As intervencións proxectadas teñen como principais obxectivos a mellora e reordenación das interseccións con maior accidentalidade, mediante a execución de cuñas de desaceleración ou aceleración, que facilitarán os movementos de saída e incorporación á estrada autonómica para evitar a probabilidade de alcance e incrementar a visibilidade.

Nas obras prevese, tamén, a creación de puntos específicos para realizar os xiros á esquerda e cambios de sentido con suficiente visibilidade, o que permitirá ademais reordenar outras interseccións próximas, limitando xiros que non se realizan actualmente nas condicións desexables de visibilidade.

Con esta intervención tamén se mellorará a seguridade nos pasos de peóns, establecendo medidas que garantan a súa visibilidade, mediante a restrición do aparcadoiro nas súas aproximacións ou a ampliación da beirarrúas no paso de peóns.

Máis en concreto, as principais actuacións proxectadas inclúen a mellora da intersección actual no punto quilométrico 8+860, coa creación dunha semiglorieta para un cambio de sentido, e a execución dunha glorieta no punto 9+380 para calmar o tráfico e reordenar as saídas próximas.

A actuación incorpora, ademais, as achegas presentadas ao proxecto inicial e inclúe a ampliación das beirarrúas, desde o punto quilométrico 9+210 ata a nova glorieta no punto 9+380, para completar un itinerario peonil continuo polas dúas marxes da estrada no treito obxecto da actuación. Esta intervención tamén atende á solicitude para mellorar a seguridade peonil coa protección do paso de peóns no punto quilométrico 9+160.

A intervención completarase coa actuación na intersección da PO–403, no punto quilométrico 9+920, mellorando a súa visibilidade coa execución de cuñas de cambio de velocidade e dun carril central.

