A Xunta comeza as obras de mellora do firme na estrada autonómica AC-160 entre Miño e Vilarmaior

A actuación forma parte do contrato de reforzo da capa de rodaxe en 5 estradas autonómicas das comarcas do Ferrolterra e de Betanzos, cun investimento de máis de 1,3 M?

Intervirase tamén nas estradas AC–102, AC–116, AC–122 e AC–133 nos concellos de Cerdido, Cedeira, Narón, Valdoviño, Cabanas, Fene, e Mugardos

Os traballos consistirán na rehabilitación do firme mediante o fresado e a reposición da capa de rodaxe, ademais do repintado das marcas viarias

Este contrato inclúe tarefas adicionais, como a limpeza e o reperfilado de marxes e a execución de gabias de seguridade de formigón

A Xunta continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade comezou hoxe as obras de mellora de firme na estrada autonómica AC–160 no treito que comunica os municipios de Miño e de Vilarmaior.

Esta actuación, que se está a iniciar na entorna do punto quilométrico da AC–160, forma parte do contrato de acondicionamento da capa de rodaxe previsto en 5 estradas autonómicas ao paso polas comarcas do Ferrolterra e de Betanzos, cun investimento da Xunta de máis de 1,3 millóns de euros.

O obxectivo deste contrato é rehabilitar varios treitos das estradas AC–102, nos concellos de Cerdido e Cedeira; na AC–116, ao paso polos concellos de Narón e Valdoviño; na AC–122, en Cabanas, Fene e Mugardos; na AC–133, no seu percorrido polos municipios de Fene e de Mugardos; e na AC–160, nos concellos de Miño e Vilarmaior por onde comezaron hoxe estas obras.

As intervencións, cun prazo de execución de 6 meses, consisten na rehabilitación localizada na rehabilitación do firme mediante o fresado e a reposición da capa de rodaxe, coa finalidade de mellorar as condicións de circulación en varios treitos destas 5 estradas,

completado as obras co repintado das marcas viarias.

Ademais, inclúense outras actuacións adicionais, como a limpeza e reperfilado de marxes e a execución de gabias de seguridade de formigón.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando