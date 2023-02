A Xunta comeza os obradoiros da campaña 'Eu son inspect@r urbanístic@' para formar ao alumnado dos colexios galegos no coidado e respecto do territorio

Entre xaneiro e xuño, persoal da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística realizará actividades lúdicas e pedagóxicas gratuítas nun total de 26 centros

A iniciativa enmárcase no Proxecto Terra, impulsado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Colexio de Arquitectos de Galicia no ano 2000 para sensibilizar aos escolares sobre os espazos onde viven e a súa contorna



Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2023.–

Xunta de Galicia xa comezou coas visitas informativas para concienciar á comunidade educativa sobre a protección da contorna por medio da actividade divulgativa Eu son inspect@r urbanístic@. Coida do territorio. Coida do teu, posta en marcha por primeira vez no curso 2019–2020.

Ata o vindeiro mes de xuño, persoal da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ?concretamente, inspectores e subinspectores que desempeñan o seu labor en toda Galicia? continuará realizando obradoiros gratuítos nun total de 26 colexios das catro provincias. Deste xeito, o alumnado participante traballará de forma creativa analizando os elementos que compoñen a contorna paisaxística e afondando en conceptos como o patrimonio natural e construído, o medio ambiente, o cambio climático ou a pegada ecolóxica

As primeiras visitas xa se levaron a cabo durante o mes de xaneiro, concretamente, no IES Plurilingüe de Ames e no CEIP Rosalía de Castro, en Lugo, e continuarán desenvolvéndose ata xuño, estando programados para a segunda metade de febreiro obradoiros no IES de Ponte Caldelas, IES A Pinguela, en Monforte de Lemos, e o CEIP Fermín Bouza Brey, en Ponteareas.

O obxectivo do proxecto é que as novas xeracións interioricen e aprendan a realizar un uso sustentable, ordenado e responsable do territorio, entendendo este como un ben de toda a sociedade. Con este fin, en cada visita

dous inspectores da APLU desenvolverán sesións adaptadas aos niveis e idades do alumnado de infantil, primaria e secundaria a través de obras teatrais para os máis cativos, traballo en equipo, xogos interactivos e sesións nas que se debaterá sobre como coidar do territorio.

Esta terceira edición da campaña caracterízase polo gran interese dos centros en participar xa que, aínda que se ampliou o número de prazas dispoñibles con respecto aos anos anteriores, pechouse con rapidez a fase de inscricións e varios colexios permanecen na lista de agarda.

actividade enmarcada no Proxecto Terra, unha iniciativa de cooperación co mundo educativo impulsada no ano 2000 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Colexio de Arquitectos de Galicia para sensibilizar e dar a coñecer entre os escolares aspectos relacionados coa arquitectura, o territorio e os espazos que os rodean desde unha perspectiva pedagóxica.

Nos seus máis de 20 anos de funcionamento converteuse nunha iniciativa afianzada e moi coñecida, con contidos útiles, actividades de interese e experiencias formativas para todas as etapas educativas ás que se dirixe.

A continuación, achegamos un cadro coa relación dos 26 centros participantes.

IES Plurilingüe de Ames

A Coruña

EEI dos Ánxeles

A Coruña

IES Camilo José Cela

A Coruña

CRA de Dodro

Imo – Dodro

A Coruña

CEIP O Areal

A Coruña

IES Virxe do Mar

A Coruña

IES Félix Muriel

A Coruña

CPR Jorge Juan

A Coruña

CEIP López Ferreiro

Santiago de Compostela

A Coruña

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

A Coruña

CEIP Rosalía de Castro

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

IES Poeta Díaz Castro

EEI San Roque

CEIP Plurilingüe Concepción López Rey

O Cádavo (baleira)

CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

CEIP de Baños de Molgas

Baños de Molgas

CEIP Mosteiro Bembrive

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

CEIP Ramón de Valenzuela

CEIP da Cruz

CEIP Plurilingüe San Clemente de César

Caldas de Reis

EEI Taboexa

As Neves

CEIP Plurilingüe de Caldelas

Caldelas de Tui

CEIP Fermín Bouza Brey





