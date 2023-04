A Xunta comeza a execución da nova senda na estrada OU-312 en Torneiros, no Concello de Lobios

Esta intervención de mellora da seguridade e da accesibilidade neste tramo da vía autonómica suporá un investimento de preto de 40.000 euros

Habilitarase un itinerario de 350 metros de lonxitude, desde os puntos quilométricos 6+900 ata o 7+25, de ancho variable, entre 1,5 e 2 metros

Dará continuidade á senda executada xunto ao río Caldo, preto do núcleo de Bubaces

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de comezar as obras da nova senda na estrada

OU–312 ao paso por Torneiros, no concello de Lobios.

Esta intervención

de mellora da seguridade e accesibilidade neste tramo da vía autonómica suporá

un investimento de preto de

40.000 euros.

Os traballos en execución céntranse en habilitar un itinerario de 350 metros de lonxitude, desde os puntos quilométricos

A súa anchura será variable, entre 1,5 e 2 metros aproximadamente.

As obras non precisan expropiación, ao executarse dentro do dominio público dispoñible.

cunetas transitables de Bubaces, no itinerario executado nesta mesma estrada xunto ao río Caldo, preto do núcleo de Bubaces.

