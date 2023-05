A Xunta comeza esta semana a restauración do ciborio e fachada sur da catedral de San Martiño de Ourense

A empresa Obras Gallaecia, gañou o contrato por máis de 570.000? para garantir a protección e conservación deste Ben de Interese Cultural

A actuación terá unha duración aproximada de cinco meses e permitirá eliminar as filtracións de auga no ciborio e frear o proceso de arenización na fachada

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2023

A Xunta de Galicia comeza esta semana as obras de restauración do ciborio e fachada sur da catedral de San Martiño de Ourense. O contrato, adxudicado á empresa Obras Gallaecia por máis de 570.000? busca garantir a protección e conservación deste Ben de Interese Cultural.

A actuación, que se pon en marcha coas primeiras tarefas de andamiaxe tras asinarse a acta de replanteo, conta cunha duración aproximada de cinco meses e permitirán, entre outros aspectos, mellorar as condicións de conservación da fachada e eliminar as filtracións de auga que afectan á zona do ciborio e que están a provocar problemas de arenización na pedra e aumento da presencia de sales. Ademais, tamén se mellorará o sistema de evacuación de augas pluviais e de ventilación e se solucionarán os problemas de estanquidade nas fábricas.

En concreto, na zona do ciborio substituirase a cobertura de baldosín por unha cuberta de zinc e proxectarase un novo acceso para o mantemento. Tamén está previsto cambiar o sistema de evacuación de augas pluviais por outro que teña carácter contínuo e unitario que evite as filtracións e realizar traballos complementarios nas cazoletas e conducións interiores ata as gárgolas.

Co fin de resolver os problemas de humidade e garantir unha mellor ventilación, propóñese, entre outras medidas, a impermeabilización no paso de ronda, a limpeza das fábricas e a substitución das carpinterías. O proxecto complétase coa eliminación do sistema antipaxaros existente e coa restauración da crestería, cordón trenzado, baquetóns dos ocos e demais elementos singulares.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando