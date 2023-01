A Xunta comeza na área sanitaria de Santiago e Barbanza un programa piloto de xestión das baixas derivadas da atención hospitalaria

Esta iniciativa evitará que a cidadanía teña que acudir ao seu médico de familia para tramitar o seu parte de incapacidade temporal

O programa piloto se desenvolve nos servizos de Traumatoloxía e Uroloxía do Hospital Universitario de Santiago de Compostela, e poderíase estenderse ao resto das áreas sanitarias así como a outras especialidades



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 6 de xaneiro de 2023

A Consellería de Sanidade desenvolve un programa piloto na área sanitaria de Santiago e Barbanza, para evitar que a cidadanía teña que acudir ao seu médico de familia no centro de saúde para tramitar o seu parte de incapacidade temporal laboral.

Tal e como anunciou no Parlamento de Galicia, o pasado 4 de outubro, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, o Servizo Galego de Saúde está a deseñar un sistema que xestione as baixas derivadas dunha atención hospitalaria, co obxectivo de evitar ao paciente e ao persoal de atención primaria citas para tramitar unha baixa, cando vén indicada polo propio persoal hospitalario, tras unha intervención ou atención urxente. Trátase dunha medida máis para acadar unha xestión eficiente dos servizos sanitarios.

O programa piloto se desenvolve nos servizos de Traumatoloxía e Uroloxía do Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Os pacientes que acudan ao servizo de Traumatoloxía de xeito urxente, ou aqueles que teñan un ingreso ou cirurxía programada en Uroloxía, se lles tramitará o parte de baixa no hospital. Para elo, é necesario adecuar o aplicativo para a xestión dos partes de baixas, de maneira que estea dispoñible tamén en Ianus (historia clínica electrónica). Por outra banda, estase a formar xa aos profesionais para o manexo desta nova ferramenta nos hospitais.

Unha vez rematado o programa piloto, os seus resultados avaliaranse co obxectivo de estendelo ao resto das áreas sanitarias do Servizo Galego de Saúde, así como a outras especialidades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando