A Xunta comeza a aboar mañá preto de 14 M€ aos gandeiros galegos de vacún de carne para paliar os efectos da invasión rusa de Ucraína

Estes pagamentos súmanse aos 12,6 millóns que recibiron estes produtores nas últimas semanas, no marco das axudas agroambientais e de ecolóxico da PAC 2022

O conselleiro do Medio Rural vén de remitirlle unha carta ao ministro de Agricultura solicitando unha reunión urxente para tratar propostas en defensa deste sector

Entre elas, valorar o incremento de axudas para o vacún de carne no primeiro piar da PAC, a flexibilización de requisitos da nova campaña destas achegas, a eliminación do IVE da carne ou apoios extraordinarios mentres os insumos se manteñan á alza



A Xunta comezará a aboar mañá preto de 14 millóns de euros a máis de 7.300 gandeiros de vacún de carne para paliar as consecuencias no sector da invasión rusa de Ucraína. Estas achegas súmanse aos 12,6 millóns que vén de ingresar este sector nas últimas semanas, no marco das axudas agroambientais e de ecolóxico da campaña do ano pasado da Política Agraria Común (PAC).

Así mesmo, o conselleiro do Medio Rural, José González, vén de remitirlle unha carta ao ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitándolle unha reunión urxente para tratar unha batería de propostas en defensa do vacún de carne, tal e como avanzara na última Conferencia sectorial de

agricultura e desenvolvemento rural. Na misiva, o titular de Medio Rural transmite que cómpren solucións para a situación que está a vivir este eido fundamental do sector primario, dado que os prezos pagados aos gandeiros de vacún de carne non chegan –sinala– para cubrir o incremento dos custos de produción rexistrado nos últimos dous anos.

Nesa liña, pon sobre a mesa medidas como analizar a posibilidade de modificación do primeiro piar da PAC, para igualar o apoio ás vacas nutrices do vacún de carne co apoio que ten actualmente o vacún de leite, e a flexibilización dos requisitos da nova campaña destas achegas, incluídos os ecorreximes e o caderno dixital.

Ademais, demanda que se baralle a eliminación do IVE da carne –aínda que sexa temporal–, a modificación da Lei da cadea alimentaria para que se definan mecanismos necesarios de cálculo dos custos de produción do vacún de carne que se poidan ter de referencia –como podería ser a aplicación Contacarne– e que se estude a repartición dos prezos en cada elo da cadea de valor co gallo de comprobar que se cumpre a Lei da cadea alimentaria e evitar marxes abusivas na industria e na distribución, garantindo un prezo xusto para os produtores.

A maiores, na carta o conselleiro aposta por establecer axudas extraordinarias para sectores como o vacún de carne mentres se manteñan á alza os prezos dos insumos das explotacións, promovendo na Comisión Europea outra autorización adicional do 5% dos importes anuais dos Programas de Desenvolvemento Rurais nacionais ou do Plan Estratéxico da PAC para destinar a estes sectores, ou ben novos mecanismos que permitan habilitar axudas alternativas.

Así mesmo, o conselleiro avoga por outras medidas, como por demandar a Europa que a gandaría extensiva dispoña dun mecanismo de axuda, en forma de prima anual por animal, para compensar aos produtores polos beneficios que aportan ao territorio e ao medio ambiente ou por promover campañas de promoción e medidas a prol dos produtos locais fronte aos de terceiros países, entre outras propostas.

Deste xeito, José González demanda a implicación do executivo do Estado ao tempo que apunta a medidas da Xunta como axudas directas anuais e extraordinarias, a Estratexia de dinamización de sector cárnico, o protocolo de entendemento entre todos os elos desta cadea de valor para garantir prezos xustos aos produtores ou a campaña nacional de promoción do selo Ternera Gallega Suprema, dentro da indicación xeográfica protexida (IXP) Ternera Gallega. Neste senso, lembra que os gandeiros de Ternera Gallega Suprema xestionan máis de 200.000 hectáreas de territorio, situándose como estratéxicos para o rural galego.

