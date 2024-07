A Xunta e o Colexio de Enxeñería en Informática de Galicia inician as xornadas de robótica para nenos ingresados nos hospitais públicos

Estas actividades realízanse no marco do convenio de colaboración asinado entre ambas as partes, que prevé a realización de 14 obradoiros, 2 en cada área sanitaria

O Servizo Galego de Saúde destina 11.500 euros para adquirir o equipamento co que impartir os talleres con robots

Os obradoiros contan coa colaboración de grandes empresas do ámbito tecnolóxico galego que achegan a súa experiencia e recursos para o éxito das actividades

As seguintes xornadas nas demais áreas sanitarias están previstas para os meses de outubro e de decembro





