A Xunta colaborou coas entidades locais na mellora dunha trintena de parques infantís ao abeiro da orde de infraestruturas de uso público

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes visitou hoxe o novo parque infantil de Curtis, que contou cunha achega de 40.000 euros por parte do Goberno galego no marco desta liña de axudas

Co novo espazo de lecer búscase favorecer a interacción social da rapazada e o intercambio xeracional nun municipio en constante crecemento demográfico

Ao abeiro das distintas medidas de apoio ás administración locais, o concello de Curtis recibiu máis de 1,8M? nos últimos anos

A orde de infraestruturas de uso público manterá o orzamento de 3,5M? o próximo ano para levar a cabo actuacións como as 108 realizadas neste exercicio

A Xunta consolida o apoio aos concellos para a construción e mellora de infraestruturas cun investimento de 3,5M? nos orzamentos do vindeiro ano. Indicouno o vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, nunha visita realizada ao municipio coruñés de Curtis xunto coa directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor. Ambos achegáronse ao novo parque infantil, construído cunha achega de 40.000 euros por parte do Goberno galego.

A mellora de parques infantís é precisamente unha das actuacións que financia esta liña de axudas cunha trintena de iniciativas como a visitada hoxe en Curtis realizadas ao longo deste exercicio. En total, ao abeiro da orde de infraestruturas de uso público adxudicáronse este ano 108 axudas destinadas a melloras en parques infantís, instalacións deportivas e edificios ou dependencias municipais, así como a pavimentación de camiños públicos municipais.

Segundo sinalou Calvo, a Xunta leva investidos nos últimos anos nesta orde máis de 44M? para financiar 1.480 proxectos en toda Galicia. Dirixida a concellos de menos de 30.000 habitantes, a iniciativa permítelles ás administracións locais mellorar as infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Neste exercicio realizáronse 108 iniciativas

No caso de Curtis, a axuda outorgada serviu para poñer á disposición da veciñanza un novo parque infantil no núcleo de Teixeiro. O obxectivo é satisfacer as necesidades dunha área que está a rexistrar un constante crecemento demográfico e un incremento da poboación infantil.

O novo parque sitúase no mesmo espazo que outras dotacións municipais de lecer e deportivas, como a piscina ou o pavillón e diferentes pistas, así como preto dun centro educativo de educación infantil e primaria. Búscase así favorecer a interacción social da rapazada e o intercambio xeracional, xa que na zona tamén hai un punto de exercicio saudable para adultos e outro de descanso, con mesas e bancos. Nesta liña, apostouse tamén pola instalación de diferentes elementos de xogo de uso colectivo e colocouse dunha cuberta que facilita o desfrute do lugar ao longo de todo o ano.

Ademais desta axuda enmarcada na Orde infraestruturas de uso público, o concello de Curtis recibiu neste exercicio máis de 34.000 euros para a adquisición dun vehículo eléctrico, un cargador e unha peaña. A achega realizouse ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental, destinado ao funcionamento de servizos municipais a prol da protección do medio ambiente. Na súa visita á localidade, Diego Calvo e Natalia Prieto tamén coñeceron esta instalación que aposta polas enerxías renovables.

No marco do apoio ás administracións locais, Curtis recibiu nos últimos anos máis de 1,8M? que se destinaron a distintos proxectos centrados na mellora de infraestruturas municipais e de recursos materiais e humanos para a protección do medio natural, entre outros temas.

Na súa visita, o vicepresidente segundo referiuse ao reforzo ao eido local por parte da Xunta nos orzamentos de 2023, cunha suba do 15% que sitúa esta partida por riba dos 20M?. Nesta liña, destacou a nova liña de axudas que se porá en marcha para financiar actuacións de eficiencia enerxética nas instalacións municipais, cunha dotación de 2,6M?. A medida cofinanciarase con fondos Feder co obxectivo de acadar concellos climaticamente neutros a través da modernización das infraestruturas municipais e a promoción das enerxías renovables.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando