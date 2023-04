A Xunta colaborará co concello de Sanxenxo na reforma integral do pavillón de Vilalonga

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, presentou hoxe co alcalde as actuacións previstas no recinto para ofrecer aos usuarios unhas instalacións axeitadas e nas mellores condicións



A colaboración do Goberno galego co concello ascende a case 3 M? en obras coma esta e noutras infraestruturas municipais, en melloras ambientais e no apoio aos servizos de emerxencias



O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, presentou hoxe xunto ao alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a reforma integral prevista no pavillón deportivo de Vilalonga, na que colaborará a Xunta. Con este proxecto, levaranse a cabo os traballos necesarios nesta infraestrutura municipal para que os seus usuarios, tal e como destacou Diego Calvo, poidan adestrar e competir nas mellores condicións e nunhas instalacións axeitadas.

Actualmente neste pavillón recibe as súas clases de Educación Física o alumnado do IES de Vilalonga e adestra o club Sanxenxo Balonmán. Tamén o club de fútbol sala Asociación Xuvenil Saraiba do Mar está a facer uso do recinto mentres o pavillón de Baltar no que xogan está en obras.

As actuacións previstas inclúen reparación das filtracións de auga, a impermeabilización de varias zonas, a substitución de carpinterías e a reparación e pintado de zonas interiores, a reparación das gradas e a mellora do alumeado interior e exterior. O vicepresidente segundo da Xunta explicou que estas obras enmárcanse na colaboración da Xunta coas entidades locais co obxectivo de fomentar a práctica de exercicio físico e o deporte base.

De feito, a Xunta reserva este ano 18M? para dotar de novas infraestruturas deportivas os municipios galegos ou mellorar e reformar as xa existentes. Ademais, a semana pasada publicouse unha nova liña de axudas bianual destinada á construción, reforma e reparación de instalacións deportivas municipais por 5,8M

Diego Calvo incidiu na colaboración fluída co concello nos últimos anos para sacar adiante proxectos que redunden no benestar e na mellora da calidade de vida da cidadanía. Así, o investimento da Xunta no municipio achégase aos 3M?. Nesta contía, inclúese o apoio aos servizos de emerxencias do concello como a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ou o servizo municipal de emerxencias que dá cobertura a este concello, Poio, Meaño e O Grove.

Ademais, leváronse a cabo proxectos noutras infraestruturas municipais e melloras ambientais en espazos do concello a través de liñas de axudas como o Fondo de Compensación Ambiental, a Orde de infraestruturas de uso público, ou as axudas anuais para a contratación de auxiliares de Policía Local nos concellos turísticos ou para o renting de vehículos para a protección do medio ambiente.





