A Xunta colabora na xestión dos bens incautados en delitos de narcotráfico para contribuír a axilizar a actividade xudicial

O vicepresidente segundo da Xunta, Diego Calvo, destacou o compromiso da Xunta na loita contra os delitos de tráfico de drogas na inauguración do curso organizado pola Fiscalía Antidroga de Galicia sobre a recuperación de activos nestes casos



A Xunta colabora cada ano no reforzo do servizo de xestión de bens comisados coordinado pola Fundación Galega contra o Narcotráfico e apoia a organización de actividades de loita contra a droga por parte da entidade



O Goberno galego tamén colabora coa Asociación Érguete no seu programa destinado a acadar unha integración social plena e a reinserción socio–laboral dos usuarios

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, puxo en valor hoxe a importancia da xestión dos bens incautados en delitos de narcotráfico en Galicia tanto para contribuír a axilizar a actividade xudicial relacionada coa instrución destes procesos como no que se refire á compensación ás vítimas. Así o expuxo na inauguración do curso A recuperación de activos nos delitos de tráfico de drogas e branqueo de capitais procedentes do narcotráfico, organizado pola Fiscalía Especial Antidroga e previo á súa Xunta Xeral. Ao acto tamén acudiu o director xeral de Xustiza, José Tronchoni.

Diego Calvo destacou a necesidade da coordinación institucional para loitar contra o narcotráfico xunto coa implicación da sociedade. Pola súa parte, a Xunta colabora neste ámbito a través do desenvolvemento de actividades por parte que teñen como finalidade potenciar a prevención deste problema que afecta á cidadanía.

Coa Fundación Galega contra o Narcotráfico o Goberno galego mantén desde 2015 unha colaboración continuada co obxectivo de mellorar precisamente a xestión dos bens incautados en delitos de narcotráfico en Galicia. En concreto, cunha contía de 15.000 euros anuais para que a fundación poda prestar asesoramento ás autoridades xudiciais e outros axentes implicados cando así llo requiran, no que se refire ás tarefas de xestión, depósito e realización anticipada dos bens inmobles incautados en procesos de narcotráfico e delitos conexos instruídos en Galicia.

O servizo de xestión de bens comisados é coordinado pola Fundación Galega do Narcotráfico co Colexio de Procuradores da Coruña, en cuxas dependencias se depositan os bens mentres se realizan as xestións para a poxa autorizada pola autoridade xudicial. A colaboración da fundación coas autoridades xudiciais abarca desde a incautación ata a o remate do proceso de prestación do servizo.

O vicepresidente segundo da Xunta destacou que este apoio permite fomentar un servizo que facilita a labor das forzas de seguridade, reduce a carga de traballo e axiliza o funcionamento das unidades xudiciais que instrúen procesos de tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, engadiu que se maximiza o beneficio á sociedade ao evitar a perda de valor dos activos grazas á súa venda anticipada. Nesta liña, os ingresos polas vendas redundan no pago de indemnizacións ás vítimas xunto co retorno social do patrimonio incautado, servindo a diversas accións antidroga a través da adxudicación ou cesión de bens non vendidos a entidades sociais e forzas de seguridade.

Por outra parte, no marco da colaboración entre a Xunta e a fundación, o Goberno galego destina outros 17.000 euros para apoiar á entidade en distintas actividades e liñas de traballo na loita contra o tráfico de drogas en Galicia, por exemplo, foros e xornadas de carácter técnico, campañas de información e sensibilización á sociedade, axuda e asesoramento a drogodependentes e ás súas familias, así como a colaboración coas forzas e corpos de seguridade e con profesionais do ámbito xudicial.

A Vicepresidencia Segunda da Xunta conta cunha terceira liña de colaboración neste ámbito a través dun acordo, dotado de 50.000 euros, en apoio á Asociación Érguete Prevención e Intervención en Condutas Aditivas para continuar coa realización do seu Programa de Formación e Integración Social encamiñado á procura dunha integración social plena e a reinserción sociolaboral das persoas que participan.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando