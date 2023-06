A Xunta colabora no obradoiro creativo Design Thinking Extreme para formar a estudantado universitario no deseño de actividades didácticas

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2023

A Xunta colabora na actividade gratuíta Design Thinking Extreme, unha xornada enmarcada no proxecto HEI4Future impulsado pola Unión Europea que se desenvolverá no arquipélago de Ons, no Parque Nacional marítimo–terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

O obxectivo da xornada, para a que non se require ningunha preparación previa por parte das persoas participantes, é formar a estudantes universitarios en técnicas e estratexias para a organización de actividades didácticas innovadoras, as cales tamén van dirixidas ao alumnado.

O obradoiro terá lugar entre o 21 e o 22 de xuño. O primeiro día do curso, as persoas inscritas viaxarán a Vigo á illa de Ons, onde prepararán equipos de traballo e realizarán as actividades previstas no programa, como a realización de entrevistas empáticas e coloquios para o intercambio de ideas e impresións.

Na segunda xornada, o alumnado participante reunirase no Centro de Visitantes Cambón, sede central do parque, onde poderán poñer en común o aprendido o día anterior a través de tres obradoiros: Definición, Ideación e Prototipado. Por último, terán a oportunidade de intervir nun pequeno evento para presentar o seu proxecto ou proposta co fin de elixir a máis orixinal.

En total, ofértanse ata 35 prazas, e as persoas interesadas poderán inscribirse ata cubrirse o aforo por medio dun formulario na páxina web da Universidade de Vigo





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando