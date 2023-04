A Xunta colabora nun programa de acompañamento a maiores do concello de Curtis

Destínanse 18.600 euros a esta iniciativa municipal pensada para combater o illamento dos veciños de máis idade

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2023

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, asinou esta semana un convenio de colaboración co alcalde Curtis, Javier Caínzos, para axudar no financiamento do programa municipal ‘Ao teu carón’. A Xunta achega 18.600 euros a esta iniciativa que ten como obxectivo combater o illamento das persoas maiores con visitas aos seus domicilios por parte de voluntarios.

Con este acordo, a Xunta dá un paso máis en achegar aos fogares dos maiores as atencións que necesitan. A este obxectivo responden medidas como o reforzo do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), poñendo a disposición de todos os concellos máis horas de atención para levar coidados profesionais ás casas dos veciños de máis idade; ou o impulso da teleasistencia avanzada, para incrementar ata os 10.000 o número de persoas maiores de toda Galicia que contan con apoios tecnolóxicos nos seus domicilios.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando