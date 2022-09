A Xunta colabora co encontro entre voluntariado, persoas xordocegas e persoas xordas en risco de exclusión social

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, participou hoxe no XVIII Encontro de Voluntariado, Persoas Xordocegas e Persoas xordas en risco de exclusión social, organizado pola Federación e asociación de Persoas Xordas de Galicia, que se celebra esta fin de semana no Albergue Lug II e no que colabora a Xunta.

Esta iniciativa conta con actividades durante o sábado e o domingo. Os participantes desfrutarán dunha visita á Aldea das Formigas, cunha visita guiada por Lugo, e por outras actividades como rocódromo. Pola súa banda, Cristina Pichel enxalzou o importante papel que ten o voluntariado para ás persoas xordocegas ou xordas, de cara á súa inclusión social.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando