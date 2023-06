A Xunta colabora cunha decena de galerías de arte en feiras e mercados nacionais e internacionais

Promoverase a asistencia a unha quincena de eventos e recibirán unha axuda de ata 4.000? no Plan Xeración Cultura para a proxección exterior e internacionalización

A Xunta de Galicia colaborará cunha decena de galerías de arte na súa participación en feiras e mercados de arte fóra da Comunidade galega. Tal e como se recolle na resolución publicada no

Diario Oficial de Galicia (DOG)

, promóvese a asistencia a unha quincena de eventos en Andalucía, Madrid, Corea do Sur, Francia, Italia, Francia, Portugal e Reino Unido.

No caso de que a asistencia sexa a feiras celebradas en España, pero fóra de Galicia, os beneficiarios recibirán un máximo de 2.000 euros, mentres que a axuda será de 4.000? se se trata de eventos internacionais. Outorgaranse en réxime de concorrencia non competitiva.

As axudas enmárcanse no compromiso do Goberno galego por fomentar a internacionalización da cultura galega ao abeiro do Plan Xeración Cultura, a folla de ruta coa que a Xunta está contribuíndo a achegar a cultura a todas as persoas en todo o territorio e a modernizar as estruturas empresarias e de creación. O plan inclúe dentro dos seus cinco eixos de traballo un específico sobre proxección exterior con medidas novas e xa consolidadas como estas.

Nesta convocatoria son beneficiarias as galerías de Santiago de Compostela: Nordés, que participou en Arco Madrid e tamén viaxará a Italia para asistir a Artissima en Turín; Luisa Pita, que estivo en Arco Madrid e en outubro volverá á capital para acudir a Estampa Madrid; Metro, que visitou Madrid para participar en Arco e en Justmad; DeFimeras, que asistiu á Feira Andaluza de Arte y Cultura, e Trinta, que asistiu á feira Uvnt de Madrid e en outubro estará en Portugal na Drawing Room de Lisboa.

Tamén se inclúen dúas galerías da Coruña: Vilaseco, que asistiu a Arco Madrid, e MoretArt que participou en ArtMadrid. En Vigo, pola súa banda, colabórase coas galerías Pm8, que no último trimestre do ano ten previsto participar na Frieze London 2023 de Reino Unido e na Paris Art Basel de Francia; Art Cuestion de Ourense que acaba de estar na Art3f Lille de Francia e que en agosto participará na Bankartfair de Corea do Sur, e La Doce de Boiro, que en febreiro acudiu á Hybrid Art Fair de Madrid.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando