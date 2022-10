A Xunta colabora co Concello de Quiroga para restablecer as infraestruturas de abastecemento de auga danadas polos incendios mediante un investimento de case 140.000 ?

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Trátase de repoñer a tubaxe de abastecemento de auga potable na zona de captación de Leixazós, danada en xullo por mor dos incendios, para dar servizo aos núcleos da Ermida, San Vitorio, Pacios de Mondelo e ao casco urbano de Quiroga, que suman 1.289 usuarios.

Para isto, os traballos previstos no convenio de colaboración consisten na retirada da tubaxe queimada e na instalación dunha nova que proporcione un servizo eficiente aos veciños.

No que se refire aos compromisos establecidos no acordo, a Xunta, a través de Augas de Galicia, financiará integramente as intervencións e asesorará ao Concello desde o punto de vista técnico.

Pola súa banda, o municipio executará as obras proxectadas para resolver as citadas carencias no sistema de abastecemento municipal.