A Xunta colabora co concello da Gudiña na mellora do sistema de depuración do núcleo de Carracedo da Serra, que supón un investimento de 52.000 euros

A Xunta, a través de Augas de Galicia, achega apoio técnico para o desenvolvemento das obras e financia integramente os traballos, asumindo a entidade local a execución do novo sistema de depuración



Impúlsanse as obras necesarias para paliar as deficiencias e acabar cos episodios de malos olores que se producen no verán, e tamén atallando os vertidos que se rexistran en época de choivas



Ethel Vázquez subliña o compromiso e apoio da Xunta aos concellos máis pequenos nas súas responsabilidades municipais de saneamento e depuración



Pon o acento na Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga impulsada pola Xunta e en vigor desde o 1 de setembro, para redobrar o acompañamento aos municipios na xestión dos servizos municipais da auga



Subliña que mediante esta lei se poñen á disposición dos concellos ferramentas para profesionalizar os seus servizos municipais da auga e ofréceselles un sistema voluntario de adhesión para, quen así o desexe, poida encomendar a súa xestión á Xunta



A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e o alcalde da Gudiña, José María Lago, selaron hoxe o convenio polo que a Xunta colabora coa entidade local na mellora do sistema de depuración do núcleo de Carracedo da Serra, que supón un investimento de 52.000 euros.

Vázquez Mourelle destacou que a través deste acordo as administracións autonómica e local cooperan para atallar os problemas na depuración de augas residuais neste núcleo, co obxectivo de ofrecer mellores servizos da auga aos veciños e ter en perfectas condicións as redes municipais de saneamento, algo tamén esencial para garantir a calidade da auga do ríos e acuíferos, especialmente importante en épocas de seca como a que estamos a vivir, remarcou.

Segundo indicou a conselleira, desde a Xunta, a través de Augas de Galicia, apoiase e asesórase ao Concello na execución dos traballos, ademais de financiar integramente as obras de mellora do sistema de depuración, achegando os 52.000 euros necesarios.

Pola súa banda, o Concello é o encargado de levar a cabo estas obras de construción do novo sistema de depuración en Carracedo da Serra, que teñen un prazo de execución de 3 meses.

Ethel Vázquez explicou que agora mesmo o núcleo de Carracedo da Serra dispón, como sistema para depurar as augas, dunha fosa séptica prefabricada, con 2 módulos soterrados que está en mal estado, ademais dun colector de saída que verte as augas depuradas directamente ao terreo.

Apuntou que a través da colaboración selada hoxe impúlsanse as obras necesarias para paliar as deficiencias no sistema de depuración, acabando cos episodios de malos olores que se producen sobre todo no verán, e tamén atallando os vertidos que se rexistran, especialmente, en época de choivas.

Para achegar solucións a estes problemas, demoleranse as actuais instalacións e executarase un novo sistema para depurar as augas, con infiltración ao terreo. Precisou que o novo sistema de depuración disporá de arqueta con reixa de desbaste manual, desareador–desengraxador e unha fosa con filtros cun volume total de 31.500 litros. Para o depósito dos residuos procedentes do desbaste, colocarase, ademais un contedor de 800 litros de capacidade.

Colocaranse arredor de 13 metros de tubaxe, para conectar o sistema de depuración co sistema previsto para o vertido das augas depuradas por infiltración ao terreo. Ese sistema de infiltración ao terreo farase mediante 3 franxas filtrantes de 21 metros de lonxitude cada unha, para garantir a correcta depuración.

Ethel Vázquez puxo esta actuación de exemplo dos investimentos da Xunta para axudar aos concellos máis pequenos nas súas responsabilidades municipais de saneamento e depuración, ao igual que vén facendo con outros moitos municipios galegos, aínda que non sexan da conca de responsabilidade autonómica. A Gudiña pertence, na súa maioría, á conca de competencia estatal da Confederación Hidrográfica do Douro, aínda este núcleo en concreto pertence á Confederación do Miño–Sil.

A conselleira tamén se referiu á Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, impulsada pola Xunta para redobrar o acompañamento e apoio aos municipios na xestión dos servizos municipais da auga, que entrou en vigor o 1 de setembro.

Lembrou as dificultades de xestionar os servizos da auga, especialmente nos concellos pequenos e rurais, con núcleos e poboación moi dispersa, o que supón un sobreesforzo e complica a prestación axeitada destes servizos.

Mediante esta lei, a Xunta pon á disposición de todos os municipios ferramentas para profesionalizar os seus servizos municipais da auga e ofrécelles un sistema voluntario de adhesión para, quen así o desexe, poida encomendar a xestión destes servizos á Xunta.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando