A Xunta colabora con 30 museos europeos e nacionais para despedir o Ano Santo coa maior exposición deste Xacobeo que explora o binomio arte e desprazamento

‘Camiños creativos’ será unha das principais citas expositivas deste outono en España e inaugurarase en novembro no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura



Institucións museísticas e coleccións como a Thyssen–Bornemisza Art Contemporary de Viena, a Galería Ufizzi–Palazzo Pitti de Florencia, a British Library, o Museo del Prado ou o Reina Sofía ceden obras dos seus fondos no marco desta exhibición



A que será a última gran exposición internacional deste Ano Santo artéllase arredor do concepto de camiñar para crear e a relación entre desprazamento e arte



Está comisariada pola galega Monserrat Pis Marcos, historiadora da arte e conservadora do Holburne Museum en Bath (Reino Unido)

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 1 de novembro de 2022

A Xunta de Galicia, a través da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, colabora cunha trintena de museos e coleccións de oito países europeos para a que será a grande exposición internacional coa que o Goberno galego despedirá dous anos de Xacobeo: Camiños creativos. A mostra, que se inaugura este mes de novembro no Museo Centro Gaiás, explora a relación entre arte e movemento e está comisariada pola conservadora do Holburne Museum en Bath (Reino Unido), a galega Monserrat Pis Marcos.

Camiños creativos

será unha das principais citas expositivas deste outono en España, exhibindo en Compostela un centenar de obras de prestixiosas institucións museísticas e coleccións privadas de diferentes puntos de Europa. Entre elas podemos destacar a Galería Ufizzi (Palazzo Pitti) de Florencia, a Thyssen–Bornemisza Art Contemporary de Viena, o LIMA de Amsterdam, o Museo Fabre de Montpellier, os británicos The Courtauld Gallery, Holburne Museum, ou British Library, o danés Kunsten Museum of Modern Art de Aalborg; e o Museo do Prado, o Reina Sofía ou o Carmen Thyssen de Málaga ?entre outros moitos?. En total, serán unha trintena de institucións ?12 delas estranxeiras? de Reino Unido, Holanda, Bélxica, Austria, Dinamarca, Italia, Francia e España, cunha achega tamén destacada de artistas e institucións museísticas galegas.

A relación entre movemento e arte e como o desprazamento a pé se integra como axente determinante do proceso creador son as claves temáticas que artellan unha mostra que incluirá obras de grandes mestres da pintura, destacados nomes da fotografía e tamén unha escolma de recoñecidas figuras da arte contemporánea máis actual. Escultura, audiovisual e instalacións completarán un percorrido pola arte desde o século XVIII ata a actualidade, no que non faltarán tampouco nomes de creadores galegos.

A exposición conta ademais coa colaboración de artistas tanto galegos como nacionais e internacionais con vencellos no contexto galego que crean ou adaptan pezas especificamente para este proxecto expositivo e incluirá obras nas que a participación do público, dun xeito lúdico e interactivo, terá un papel protagonista.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando