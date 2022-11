A Xunta colabora coa mellora de instalacións veciñais de uso social e para o abastecemento de auga en Soutomaior

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, visitaron as obras realizadas ao abeiro do Plan específico de acción comunitaria



A asociación de veciños San Benito de Romariz recibiu preto de 11.000 euros para acondicionar o local e a comunidade de usuarios de augas de Barreiras e Cernadas, 12.000 para a ampliación do depósito



A liña de axudas ao asociacionismo local dispón dun orzamento de 3M?, que se consolida en 2023

Soutomaior (Pontevedra), 21 de novembro de 2022

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e a delegada territorial da Xunta en Vigo,

Marta Fernández–Tapias, visitaron hoxe en Soutomaior distintas obras realizadas por colectivos locais co apoio da Xunta no marco do Plan específico de acción comunitaria. Ao abeiro desta liña de axudas, a asociación de veciños San Benito de Romariz recibiu preto de 11.000 euros para mellorar o local social e a comunidade de usuarios de augas de Barreiras e Cernadas, 12.000 euros para a ampliación do depósito regulador de auga potable nas Cernadas.

Así, a asociación veciñal executou melloras no piso superior do seu local en Romariz, coa nivelación e colocación de plaqueta en todo o chan, a instalación de alumeado e enchufes, e a realización de remates nas paredes. Deste xeito, ampliouse o espazo habilitado para o desenvolvemento da súa actividade a prol da dinamización social e do intercambio entre a veciñanza.

Pola súa banda, a comunidade de usuarios de augas de Barreiras e Cernadas investiu a axuda recibida na construción dun novo vaso pegado ao xa existente e dunha caseta de instalacións para funcionar como depósito regulador. Ademais instaláronse conexións de entrada e de saída, así como de regulación con sistema de rebose, e reinstaláronse o contador e a bomba de cloración para os dous vasos. A maiores, fíxose un labor de limpeza e de reparación de fendas no vaso existente, que provocaban perdas.

Como resultado das obras duplicouse a capacidade de almacenamento nas Cernadas, de xeito que se poden abastecer máis vivendas e facer un mellor aproveitamento do recurso. Cómpre sinalar que este colectivo xa se beneficiou en 2019 do apoio da Xunta, cunha achega de 11.500 euros para a impermeabilización da cuberta do depósito e a reparación de arquetas da rede de subministración.

A directora xeral destacou a boa acollida do Plan específico de acción comunitaria entre o asociacionismo local, que levou a Xunta a incrementar un 20% o orzamento este ano, ata os 3M?. “A relevancia deste programa e a excelente resposta que xera entre os colectivos destinatarios, asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e organizacións de mulleres rurais, fai que nos orzamentos de 2023 se consolide ese incremento e se manteñan os tres millóns de euros”, engadiu Natalia Prieto.

Neste sentido, a delegada territorial da Xunta en Vigo incidiu en que a provincia de Pontevedra é a que concentrou este ano máis axudas, cun importe que sumou 1,8M? para 139 entidades. As comunidades de usuarios de augas foron as que recibiron a maior contía, 1,3M?, que se distribuíu entre 104 entidades. A maiores, 34 asociacións de veciños dispuxeron de 489.147 euros e unha de mulleres rurais, de 8.892 euros.

As asociacións beneficiarias nesta orde poden realizar a través destas subvencións obras de rehabilitación e acondicionamento nos seus locais e adquirir novos equipamentos cos que levar a cabo as súas actividades e a prestación de servizos aos veciños. Ademais, poden mellorar o abastecemento e traída de auga dos núcleos de poboación.

Tanto Natalia Prieto coma Marta Fernández–Tapias eloxiaron o labor desenvolvido polo asociacionismo local a prol do benestar da veciñanza, especialmente nos concellos menos poboados. “Son instrumentos clave para a participación cidadá e de intermediación coas administracións, ademais de ofrecer servizos e actividades fundamentais para a calidade de vida das familias e de persoas de todas as idades”, apuntaron.





