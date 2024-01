A Xunta colabora coa Fundación Santa María La Real na formación en habilidades dixitais de mulleres en desemprego para reactivar a súa busca de traballo

Galicia é unha das comunidades elixidas para celebrar este programa, que tamén se abre este ano a traballadoras en activo con contratos inferiores á media xornada

Priorizarase a formación de paradas de longa duración que deixaron de traballar despois de ser nais ou que se encargan dos coidados de familiares

As interesadas poden formalizar a súa inscrición vía web antes do 24 de xaneiro



A Xunta colabora no programa Entrena Emprego 2024 que axuda a mulleres de entre 18 e 60 anos en situación de desemprego a reactivar a súa busca de traballo. A iniciativa, de carácter gratuíto para as beneficiarias, está aberta tamén nesta ocasión a traballadoras en activo con contratos inferiores a media xornada.

Galicia é unha das comunidades españolas elixidas para levar a cabo o programa, impulsado pola Fundación Santa María a Real e que conta coa colaboración da Xunta na difusión da iniciativa e localización de posibles beneficiarias.

As actividades en modalidade virtual iniciaranse a finais deste mes de xaneiro. A formación achegará ás alumnas novas técnicas e ferramentas dixitais e mecanismos para mellorar a súa empregabilidade e fomentar a súa inserción.

Entrena Emprego 2024 en Galicia inclúe un total de 3 proxectos distribuídos ao longo do ano para grupos de mulleres con ata 20 integrantes. O programa fomenta o traballo conxunto e a rede de apoio e o coidado, para que estas persoas poidan regresar ao mercado laboral ou atopar unha oportunidade.

Poderán participar mulleres en desemprego, con idades comprendidas entre os 18 e os 60 anos, con calquera nivel de estudos e con ou sen experiencia en calquera sector.

Terán prioridade as desempregadas de longa duración, especialmente as que se atopen nesta situación tras un parón profesional para dedicarse á maternidade ou ao coidado non remunerado de familiares.

Ábrese a convocatoria tamén a mulleres en activo que teñan contratos laborais inferiores á media xornada e que estean rexistradas como demandantes de mellora de emprego.

Ao finalizar a formación, concederase un certificado ás participantes que acredita o seu nivel de competencias e habilidades dixitais.

As mulleres interesadas en participar dispoñen ata o 24 de xaneiro inscribirse de forma en liña na ligazón

http://www.entrenaempleo.org/es/inscribete





