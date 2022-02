A Xunta colabora coa asociación de veciños Baiuca do Concello de Teo cunha axuda para diversas melloras

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, comprobou hoxe, xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña. Gonzalo Trenor, as melloras levadas a cabo a través das axudas do Goberno galego

Natalia Prieto lembrou que a Xunta publicou recentemente a orde de axudas do Plan específico de acción comunitaria, que incrementa o orzamento nun 20%, ata acadar os 3 millóns de euros





