A Xunta colabora na celebración do centenario do Seminario de Estudos Galegos cunha decena de actividades culturais

O programa do Goberno galego inclúe varias exposicións e publicacións, así como un documental e unha xornada de divulgación

A estas hai que sumarlles o resto de accións previstas polas demais entidades colaboradoras na celebración da efeméride, impulsada polo Consello da Cultura Galega

O Seminario de Estudos Galegos (1923–1936) foi unha institución científico–cultural de máxima relevancia centrada na investigación e divulgación da cultura e lingua galegas

O 12 de outubro de 2023 celébrase o centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos, a institución científico–cultural de principios do século XX integrada por intelectuais galeguistas para estudar e divulgar o patrimonio cultural e lingüístico da nosa Comunidade. Co gallo da conmemoración desta efeméride, a Xunta de Galicia e o Consello da Cultura Galega, en colaboración cunha ducia de entidades e institucións galegas, organizan unha programación cunha vintena de accións que se desenvolverán ao longo deste ano e principios do que vén, das que a metade están impulsadas polo Goberno galego.

Así o explicaron esta mañá en rolda de prensa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que expuxeron as actividades previstas desde a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades “orientadas a destacar a importancia que o Seminario de Estudos Galegos tivo na modernización da cultura galega e no deseño dunha estrutura cultural que fomentase a cultura e a investigación dun xeito estable e programado”.

Tamén destacaron “o papel fundamental que as publicacións desta entidades tiveron na normalización do galego como lingua apta para a cultura no campo das ciencias sociais”.

Na rolda de prensa, que acolleu a biblioteca do Consello da Cultura Galega, interviñeron ademais a presidenta desta entidade, Rosario Álvarez; a presidenta do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, e a secretaria da Real Academia Galega, Margarita Ledo.

A programación da Xunta de Galicia estará centrada fundamentalmente nas exposicións, como a mostra Luz na Terra. A obra do Seminario de Estudos Galegos (1923–1936), organizada a través da Fundación Cidade da Cultura de Galicia e comisariada por Ramón Villares. Así mesmo, editaranse publicacións como Terras do Deza, que difunde traballos de recollida que os membros do Seminario fixeron na Comarca do Deza e que estaban en proceso de edición cando este foi disolto a consecuencia da Guerra Civil

Ademais, desde a Xunta de Galicia tamén se promove, de cara a setembro, unha xornada de divulgación organizada polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades en colaboración co Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que atesoura na súa biblioteca os fondos do Seminario, así como a creación dun documental sobre a historia do Seminario.

A Xunta de Galicia tamén incorporará ao Calendario do Libro e da Lectura 2023 da conmemoración do centenario da constitución do Seminario de Estudos Galegos. Deste xeito, as bibliotecas públicas xestionadas polo Goberno galego e as integradas na rede de Bibliotecas Públicas de Galicia realizarán diferentes actividades arredor desta efeméride.

A estas actividades súmanselle outras tantas impulsadas desde distintas entidades e institucións participantes na conmemoración tales como o propio Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo Galego, o Museo de Pontevedra, o Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, as universidades públicas galegas, a Real Academia Galega ou diferentes fundacións de autor, que promoven conferencias, homenaxes, visitas guiadas ou roteiros arredor da efeméride.

O Seminario de Estudos Galegos (1923–1936), fundado o 12 de outubro en Ortoño (Ames), foi unha institución científico–cultural de máxima relevancia ligada á Universidade de Santiago que integrou, durante os seus 13 anos de vida, a profesores e alumnos universitarios, así como a intelectuais galeguistas da Xeración Nós e das Irmandades da Fala.

Estruturada en 14 seccións, a entidade acadou os 200 socios activos e preto de 400 socios protectores, ao tempo que publicou 150 traballos de investigación centrados, sobre todo, na Historia, Prehistoria, Arqueoloxía, Historia da Arte e Etnografía e Folclore. Neste senso, foi a única institución que realizou, de forma continuada e en Galicia, investigacións nas ditas disciplinas, colaborando, ademais, con algunhas das entidades científicas e culturais máis renovadoras da España do momento.

Entre as obras máis destacadas publicadas pola institución cabe citar, no campo da literatura, Cousas I e II (1926–1929), de Castelao, e Na noite estremecida (1926) e A rosa de cen follas (1927), de Ramón Cabanillas; e en ciencias sociais, A Edade do Ferro na Galiza (1924), de Florentino Cuevillas; Síntesis Xeográfica de Galicia (1926), de Otero Pedrayo; As cruces da pedra na Bretaña (1930), de Castelao; o estudo interdisciplinar Terra de Melide (1933) ou o Corpus Petroglyphorum Gallaeciae (1935), de Ramón Sobrino Buhigas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando