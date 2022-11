A Xunta colabora na catalogación e dixitalización de fondos documentais e bibliográficos da Fundación Vicente Risco

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, subliña a importancia científica e académica de documentos como manuscritos, correspondencia ou fotografías de Vicente Risco e do seu fillo Antón

A Xunta de Galicia colabora coa Fundación Vicente Risco no proceso de catalogación e dixitalización de fondos documentais e bibliográficos de Vicente Risco e do seu fillo Antón Risco co obxectivo de poñelos á disposición da comunidade científica e académica.

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou esta mañá na presentación deste traballo, nun acto no que tamén interveu a presidenta da Fundación, Celia Pereira, acompañada de membros do padroado da entidade.

O responsable do departamento de Cultura da Xunta subliñou a importancia da recuperación destes fondos que abranguen manuscritos, correspondencia, fotografías e documentación familiar entre outros, que pertencían a Vicente e Antón Risco. Anxo M. Lorenzo destacou o complexo proceso de catalogación e dixitalización, tanto pola variedade de fondos como polo seu estado de conservación e lembrou que o proxecto de memoria dixital foi apoiado polo Goberno galego cunha achega de 78.000?. A meirande parte dos documentos proceden de Canadá, onde residiu Antón Risco, e algúns mesmo datan da Idade Media.

Tamén gabou o traballo da Fundación –que conta cunha achega anual de 10.000? da Xunta ao abeiro da convocatoria de axudas de arquivos– para actualizar un repositorio onde se poidan consultar todos os documentos categorizados e dixitalizados, con calidade suficiente para o seu estudo.





