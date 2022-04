Xunta e COAG contarán este ano co proxecto para converter o actual edificio dos xulgados no centro de asociacionismo de Vigo

A delegada territorial presentou xunto ao presidente do Colexio de Arquitectos en Vigo o concurso de ideas para reformar o edificio da rúa Lalín

O obxectivo é habilitar locais para entidades sociais da cidade no espazo do edificio xudicial unha vez se trasladen as unidades xudiciais á Cidade da Xustiza

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, presentou este xoves xunto ao presidente do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) na cidade, Manuel Martínez Carazo, o convenio mediante o que se convocará un concurso de ideas para remodelar o edificio dos xulgados e o converterá no Centro de Asociacionismo de Vigo.

“A publicación deste concurso de ideas está prevista para finais de maio para poder contar cun anteproxecto no mes de outubro e o proxecto definitivo no mes de decembro”, asegurou a representante autonómica tras manter unha xuntaza na sede do Colexio de Arquitectos cos seus máximos responsables na cidade. O obxecto do convenio é a convocatoria dun concurso de ideas con intervención de xurado para seleccionar a mellor idea que se desenvolverá a nivel de anteproxecto con asistencia do COAG.

O documento final serviría de base á redacción do proxecto técnico, básico e de execución, incluído o proxecto de seguridade e de saúde, de xestión de residuos, a certificación enerxética e o proxecto de telecomunicacións das obras de rehabilitación, que o gañador do concurso de ideas presentaría no mes de decembro. Polo tanto, podería formalizarse o contrato para a execución da obra no primeiro semestre de 2023 e tería un prazo de execución de 36 meses.

Esta actuación pretende habilitar locais na planta baixa e da primeira e quinta do edificio e a súa cesión a asociacións da cidade. Ademais, tamén se poderán trasladar dependencias administrativas que están a ocupar oficinas alugadas. Os traballos poderían estenderse a outras tres plantas –os 2 sotos e o semisoto– que na actualidade se destinan a aparcamento e zona de arquivos, polo que poderían habilitarse unhas 134 dependencias.

As obras inclúen intervencións na carpintaría, revestimentos, acabados e instalacións, así como a mellora da eficiencia enerxética da envolvente do edificio. O orzamento estimado para intervir na totalidade do edificio –incluíndo as tres plantas do soto– ascende aos 12,5 millóns de euros.

Nesta contía inclúense 100.000 euros para os premios do concurso de ideas e máis de 383.200 euros para a redacción do proxecto derivado do concurso e a dirección de obra. Nos orzamentos deste ano resérvase un crédito de 3 millóns de euros co obxectivo de botar a andar o proxecto e comezar a súa posta en marcha o antes posible. Coa posta á disposición do edificio da rúa Lalín a entidades sociais da cidade para a súa ocupación temporal, a Xunta contribúe a mellorar a calidade de vida local e fomentar e dinamizar o asociacionismo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.