A Xunta clausura en Bruxelas o proxecto europeo “Aych” de creatividade e tecnoloxía para a mocidade

A Fundación Galicia Europa formou parte da iniciativa, entre outras entidades galegas e de diversos países europeos, para fomentar a innovación na mocidade atlántica que afronta problemas comúns

A Fundación Galicia Europa (FGE), o órgano de representación da Xunta ante a Unión Europea, clausurou na súa oficina de Bruxelas o proxecto europeo Atlantic Youth Creative Hubs (Aych), no cal participa a través do programa EuroXuventude. O peche, que repasou as actividades desenvolvidas e o seu impacto, contou coa presenza de mozas e mozos participantes, así como das entidades colaboradoras de Galicia, Portugal, Francia, Irlanda e Reino Unido.

O proxecto Aych busca fomentar a innovación na mocidade, vinculando as pemes con novos talentos e coñecementos para que os máis novos poidan seguir carreiras ou itinerarios educativos no sector creativo. Así, impúlsase o espírito empresarial, o emprendemento e a educación na mocidade nos ámbitos creativo, dixital e tecnolóxico no Espazo Atlántico.

As actividades desenvolvidas foron as chamadas creative jams, obradoiros que unen a xuventude, socios, axencias e tomadores de decisións para facilitar a oportunidade de ser creativos. No eido informático, leváronse a cabo os chamados hackatons, similares en forma pero de xeito dixital. Galicia acolleu dúas destas actividades, unha en Santiago de Compostela e outra en Lugo. Ademais, Galicia estivo representada no evento Aych celebrado en Nantes o pasado mes de maio.

A coordinadora técnica de Políticas Europeas da FGE en Bruxelas, Vanessa Lobo, valorou o interese da mocidade participante por progresar e mellorar o estado das súas comunidades. Lobo lembrou os problemas comúns que afrontan as rexións atlánticas europeas, pero mostrou a súa confianza nas novas xeracións e a súa capacidade para afrontalos.

A plataforma #EuroXuventude é o espazo para a mocidade galega no que poden consultar os proxectos e oportunidades que ofrece a Unión Europea para eles e elas. Froito da colaboración entre a Fundación Galicia Europa e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, o seu obxectivo é promover unha mocidade e cidadanía galega activa e participativa no proceso de construción comunitaria.

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando