A Xunta cita aos nenos e nenas para recibir a segunda dose da vacina da gripe en hospitais

Mañá, día 14, enviaranse as citacións por SMS, co día e rango de hora para acudir ao mesmo centro onde se lle administrou a primeira dose, á poboación pediátrica de Santiago que se vacinou dentro do programa piloto

O resto da poboación pediátrica de Galicia recibirá a citación vía SMS o próximo martes, 20 de decembro, e serán citados entre o 23 e o 27 de decembro



Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2022

A Xunta citará a partir de mañá, 14 de decembro, aos nenos e nenas de entre 5 e 59 meses que se vacinaron da gripe, para a administración da segunda dose desta vacina. Así, enviaranse citacións por SMS indicando o día e a hora para acudir ao mesmo centro onde recibiron a primeira dose.

A poboación pediátrica de Santiago que se vacinou dentro do programa piloto será citada a partir de mañá, 14 de decembro, para o sábado, 17 de decembro, pola tarde, ou para o domingo, 18 de decembro, en horario de mañá, no servizo de pediatría do Complexo Universitario de Santiago de Compostela

Ao resto dos nenos e nenas que recibiron a vacina unha semana mais tarde noutras áreas sanitarias, se lles enviarán SMS o martes, 20 de decembro, para ser citados entre o 23 e o 27 de decembro, dependendo da área sanitaria á que pertencen, coa seguinte previsión:

venres, 23 de decembro, en horario de tarde.

A MARIÑA, MONFORTE, BARBANZA, O SALNÉS, SANTIAGO, OURENSE, PONTEVEDRA E LUGO:

venres, 23 de decembro e luns, 26 de decembro, en horario de tarde.





