A Xunta chama á participación na Semana Europea das Rexións e das Cidades que se celebra a principios de outubro

Baixo o lema ‘Novos retos para a cohesión europea’, terá lugar do 10 ao 13 de outubro en formato virtual e híbrido



O período de inscrición para asistir ao maior evento anual dedicado á política de cohesión da UE comeza este mércores, 31 de agosto



A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas acollerá un dos máis de 300 actos previstos

A menos de dous meses para a celebración da Semana Europea das Rexións e Cidades (#EURegionsWeek), a Xunta fai un chamamento á sociedade e aos axentes galegos a participar do 10 ao 13 de outubro no maior evento anual dedicado á política de cohesión. Tras dúas edicións dixitais debido á pandemia, a maior parte dos máis de 300 eventos previstos este ano continuarán sendo neste formato e un 10% adoptarán un formato híbrido (presencial e virtual). O período de inscrición comeza este mércores 31 de agosto.

Nesta vixésima edición, a #EURegionsWeek levará por lema Novos retos para a cohesión europea e centrarase en catro temas: a transición verde, a cohesión territorial, a transición dixital e o empoderamento da mocidade. A Fundación Galicia Europa (FGE) participa este ano como socia nun consorcio de rexións para organizar un seminario o 12 de outubro baixo o título Regions addressing integrated sustainable urban development trough Cohesion

No encontro presentaranse casos de éxito relacionados co desenvolvemento urbano sostible por parte de municipios e rexións de Portugal, Romanía, Polonia e Eslovenia. Pola súa banda, Galicia vai presentar o labor da Xunta como coordinadora e impulsora do Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía en Galicia. Máis do 90% dos municipios galegos están adheridos hoxe a este Pacto, o que implica un forte compromiso para reducir as emisións e a posta en marcha dun plan de traballo para cumprir os obxectivos.

Ademais, a Fundación Galicia Europa apoia a Axencia Galega de Innovación, que participa nun consocio de rexións liderado pola

Vanguard Initiative

. O seminario centrarase neste caso na transición dixital e celebrarase na oficina da FGE en Bruxelas. Representantes de rexións e municipios de Romanía, Bélxica, Portugal e Holanda, exporán xunto con Galicia exemplos de como están a conectar os seus ecosistemas de innovación co obxectivo de desenvolver novas cadeas de valor interrexionais.

sitio web

da Semana Europea das Rexións e Cidades ofrece toda a información sobre os actos previstos e o formulario de inscrición. O evento está afianzado como unha plataforma única de comunicación que atrae representantes políticos, funcionarios, expertos e académicos de toda a Unión Europea. Durante os últimos anos contribuíu de modo decisivo ao intercambio de experiencias e coñecementos entre rexións, municipios e institucións comunitarias. En 2021, a segunda edición dixital alcanzou unha cifra récord de case 18.000 participantes e preto de 600 entidades públicas e privadas colaboradoras.

A Fundación Galicia Europa (FGE) é unha entidade instrumental do sector público autonómico creada en 1988 co fin de promover todas as accións que propicien o achegamento entre Galicia e Europa. Conta con dúas oficinas: unha presente en Santiago de Compostela e outra en Bruxelas, formando parte esta última das preto de 300 delegacións rexionais establecidas na capital comunitaria.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando