A Xunta certificou no que vai de ano máis de 3.800 formacións en 30 cursos e talleres en igualdade laboral

O campus virtual de igualdade potencia desde o 2021 a sensibilización social e a integra–ción da igualdade laboral en todos os ámbitos da sociedade

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade certificou no que vai de ano máis de 3.800 formacións en 30 proxectos en materia de igualdade laboral, a través dos cursos e webinarios que oferta a través do seu campus virtual.

Un total de 592 persoas participaron, no que vai de ano, en cursos de coñecementos básicos en igualdade laboral (8 horas) e 461 participantes recibiron os seus certificados de aproveitamento tras participar en cursos de 10 horas de prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo no traballo.

Así mesmo, en 2023 a Xunta tamén ofertou 13 webinarios ou talleres, cun total de 1.425 participantes, sobre a linguaxe inclusiva, a protección social, a prevención da violencia de xénero ou a igualdade de trato no emprego público.

A todas estas actividades cómpre engadir as xornadas das que con asiduidade coparticipa a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade grazas á promoción das entidades empresariais e sectoriais. No que vai de ano celebráronse 4 xornadas e cursos prácticos coa participación presencial ou en liña de máis de 400 empresas.

En próximas datas publicarase a nova programación e os formularios de inscrición para as persoas interesadas a través da dirección web do campus virtual de igualdade laboral

https://aigualdadelaboral.gal/

Esta plataforma leva desde o 2021 promovendo a sensibilización social e a integración da igualdade laboral en todos os ámbitos da sociedade grazas ás diferentes accións formativas coas que a Xunta continúa a avanzar cara a un mercado laboral máis equitativo e referente en materia de respecto á diversidade e á igualdade de oportunidades.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando