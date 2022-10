A Xunta celebra que industrias cárnicas de fóra de Galicia poidan filetear pezas de Ternera gallega de cara a potenciar o mercado da IXP

É unha das modificacións do prego de condicións desta indicación xeográfica protexida que vén de publicar o Diario Oficial da Unión Europea



O outro cambio ao que se lle dá luz verde ten que ver co grao de engraxamento admisible



O Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) vén de publicar o Documento único modificado da indicación xeográfica protexida (IXP) Ternera Gallega, co que se dá por rematado o proceso de modificación do seu prego de condicións. Así, os dous cambios que se aproban son un relativo ao grao de engraxamento admisible nos canais e o outro relacionado cos requisitos esixibles ás instalacións nas que se poden realizar as operacións de fileteado.

Sobre a ampliación dos operadores aos que se vai permitir facer o fileteado, estas operacións ata agora só se podían realizar nas industrias inscritas no rexistro correspondente do Consello Regulador das indicacións xeográficas protexidas de Carne de Vacún de Galicia (e, polo tanto, situadas no ámbito xeográfico da IXP) ou en establecementos específicos dos puntos de venda finais cos que o Consello Regulador tivese asinado acordos de colaboración para facilitar o control do etiquetado e da comercialización da carne. Con este cambio que se vén de aprobar, estas operacións de fileteado tamén as poderán realizar as industrias cárnicas que operan no mercado, asinando previamente un acordo de colaboración que permita ao consello regulador facer un adecuado control destas operacións e da trazabilidade do produto.

En relación ao grao de engraxamento, a modificación significa admitir un grao de engraxamento máis baixo no caso dos canais de mellor conformación. Isto xustifícase en que os canais de Ternera Gallega se corresponden na súa maioría –aproximadamente o 99%– con animais sacrificados con menos de 12 meses e cun peso por debaixo dos 300 kg/canal, o que dá como resultado canais con conformacións menos desenvolvidas e con escasa graxa de cobertura que destacan pola súa carne saborosa, tenra e zumarenta. Ata o de agora, a cobertura graxa debía alcanzar o grao 2 pero con esta modificación poderán tamén entrar os canais con grao de engraxamento 1 cando a conformación estea nas categorías “S”, “E” ou “U”, xa que desde o punto de vista produtivo –de calidade da carne e organolepticamente– os canais resultantes cumpren perfectamente todos os requisitos para ser certificados baixo o amparo da indicación xeográfica protexida.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando