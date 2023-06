A Xunta celebra o Día da Música cun concerto no Gaiás de Fillas de Cassandra con sons que van desde a tradición galega ao clásico ou a electrónica

O dúo vigués forma un dos proxectos de música emerxente máis prometedor, coa recuperación das melodías tradicionais e a creación de novas líricas

A actuación, que comeza ás 21,00 horas deste sábado na Praza central da Cidade da Cultura, é de balde con entrada libre

A Xunta de Galicia celebra o Día da Música na Cidade da Cultura este sábado, día 24, cun concerto de Fillas de Cassandra de balde e con entrada libre. Trátase dun dos grupos de música emerxente máis prometedor do panorama galego, creado no 2021. O dúo vigués porá sobre o escenario da Praza Central do Gaiás a súa fusión de sons inspirados na música tradicional galega, con influencias do pop, a electrónica e a música clásica.

As súas emotivas e desenfadadas composicións logran conectar cun público interxeracional cun activismo feminista, levándoo por unha viaxe entre o presente e o pasado coas heroínas da mitoloxía clásica como protagonistas. O seu primeiro disco leva por título Acrópole e apóiase na percusión e en bases electrónicas que entran en harmonía coas súas coidadas voces, creando así unha atmosfera única cunha potente sonoridade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando