A Xunta celebra o Día Internacional da Lingua Materna cunha proposta musical para os máis cativos

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, asiste na Escola Infantil de Vite á interpretación do concerto de música infantil ‘Gatuxo’

A temática escollida este ano pola Unesco é a ‘Educación Multilingüe, a necesidade para transformar a educación’, coa que se pretende explorar o potencial do multilingüismo

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2023

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe na Escola Infantil de Vite de Santiago de Compostela nos actos organizados pola Xunta de Galicia para celebrar o Día Internacional da Lingua Materna e nos que o alumnado do centro gozou do concerto de música infantil Gatuxo a cargo de Magín Blanco e María Faltri. Ademais, co gallo desta efeméride, o Goberno galego tamén pon a disposición da cidadanía novos recursos dixitais elaborados para dinamizar o uso do galego.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades fixo fincapé na importancia deste tipo de iniciativas “para que a cativada se relacione coa súa contorna e no seu día a día usando a lingua galega”. “O obxectivo é fomentar o uso do galego tanto nos máis pequenos como na sociedade en xeral para que a nosa lingua estea presente en todos os ámbitos”, engadiu.

Ti es a chave da primavera , de Ronsel de Ideas, e os audiovisuais Ñam, Criando lingua e Calcetís e paxarín . Neste mesmo espazo tamén pode verse o vídeo elaborado con motivo desta efeméride pola Rede para Promover a Diversidade Lingüística, da que forma parte a Xunta de Galicia xunto a outros gobernos, entidades e universidades europeas. Ademais desta actividade musical, a Administración autonómica puxo a disposición das familias novos recursos dixitais elaborados no marco da convocatoria TeCeRedes. Así, no Portal da Lingua están xa dispoñibles o xogo interactivo, de Ronsel de Ideas, e os audiovisuaisNeste mesmo espazo tamén pode verse o vídeo elaborado con motivo desta efeméride pola Rede para Promover a Diversidade Lingüística, da que forma parte a Xunta de Galicia xunto a outros gobernos, entidades e universidades europeas.

O Día Internacional da Lingua Materna foi proclamado pola Conferencia Xeral da Unesco en novembro de 1999 e celébrase anualmente dende o 21 de febreiro de 2002 cos obxectivos de promover o plurilingüismo e a diversidade cultural. Nesta edición o tema arredor do que xira a conmemoración é

Educación Multilingüe, a necesidade para transformar a educación.





