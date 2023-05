A Xunta celebra a declaración do Xeoparque Mundial de Cabo Ortegal, o segundo de Galicia

O Consello Executivo da Unesco deu a coñecer hoxe a incorporación dun total de 18 novos espazos á Rede de Xeoparques, que pasa a estar integrada por 195 lugares

No caso da candidatura galega, o organismo salienta que esta zona, localizada ao norte da provincia da Coruña, ofrece algunhas das testemuñas máis completas de Europa da colisión que orixinou o supercontinente Pangea, hai 350 millóns de anos

A Xunta celebra a declaración do novo Xeoparque Mundial de Cabo Ortegal, unha decisión que deu a coñecer hoxe mesmo a Unesco e que converte a esta zona, localizada ao norte da provincia da Coruña, na segunda en lograr esta distinción internacional no caso de Galicia.

O Comité Executivo da Unesco reuniuse hoxe en París para acordar a inclusión de 18 novos espazos na Rede Mundial de Xeoparques, que deste xeito pasa a estar integrada por 195 lugares pertencentes a 48 países e cunha superficie equivalente a dúas veces o tamaño de Reino Unido.

No caso concreto de Cabo Ortegal ?a única incorporación española?, a Unesco salientou que esta zona ofrece algunhas das testemuñas máis completas de Europa da colisión que orixinou o supercontinente Pangea, hai ao redor de 350 millóns de anos, un proceso coñecido como oroxénese varisca. De feito, a maioría das rocas deste xeoparque emerxeron á superficie naquel momento das profundidades da terra.

O novo Xeoparque Mundial de Cabo Ortegal abrangue unha superficie terrestre de case 632 km2 repartidos entre 7 municipios ?Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño? e cunha gran riqueza e variedade xeolóxicas.

De feito, esta nova declaración por parte da Unesco sumarase ao resto de distintivos e figuras de protección cos que xa conta este ámbito: catro zonas de especial conservación, dúas de especial protección de aves, dúas áreas de protección Ramsar e dous humedais protexidos.

Cómpre lembrar que a etiqueta de xeoparque mundial foi creada no ano 2015 para recoñecer o patrimonio xeolóxico de importancia internacional, apostando por combinar a súa conservación coa divulgación pública e un enfoque de desenvolvemento sostible para que estes lugares presten tamén un servizo ás comunidades locais.

En abril do ano 2019 as Montañas do Courel se converteron no primeiro Xeoparque Mundial da Unesco en Galicia. Coa incorporación agora de Cabo Ortegal, cuxa candidatura recibiu desde o primeiro momento o apoio expreso da Xunta ante os distintos comités nacionais encargados de valorar as propostas, a Comunidade pasa a ter 2 dos 16 xeoparques declarados en España.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando