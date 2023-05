A Xunta celebra coa veciñanza de Castrelo de Miño a Festa do Maior

O director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, animaron hoxe ás persoas maiores de Castrelo de Miño a manterse activos, coidarse e levar hábitos de vida saudables. Fixérono na II Festa do Maior organizada polo Concello e na que tamén participou o alcalde da localidade, Avelino Pazos.

Numerosos veciños do municipio déronse cita neste encontro, que tivo lugar no pavillón deportivo de Astariz e no que desfrutaron dun xantar e dunha xornada de confraternidade.





