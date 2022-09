A Xunta busca sinerxías na Semana do Clima de Nova York para incorporalas á futura lei galega sobre esta materia

Participar neste foro internacional ofrece a posibilidade de coñecer outras accións e boas prácticas que poden ser trasladadas á realidade galega e dar a coñecer os avances realizados pola Comunidade neste eido

A Xunta de Galicia buscou sinerxías na Semana do Clima de Nova York, o evento climático máis importante a nivel global, para incorporalas á futura lei galega sobre esta materia.

A directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez, asistiu á asemblea xeral da Coalición Under2, celebrada baixo o lema ‘Fagámolo’. A esta coalición pertence un total de

270 gobernos de estados e rexións comprometidos coa loita contra o cambio climático.

Galicia asociouse a esta coalición o pasado mes de outubro na reunión celebrada no marco da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP26) de Glasgow.

A Xunta considera fundamental participar neste foro internacional porque ofrece a posibilidade de coñecer outras accións e boas prácticas que poden ser trasladadas á realidade galega e, ao mesmo tempo, permite dar a coñecer os avances realizados por Galicia neste eido e mantela á cabeza das rexións pioneiras na mitigación do cambio climático.

De feito, ademais de estar preparando a que será a primeira lei galega sobre o clima e impulsar a Alianza Galega polo Clima, a Comunidade xa ten en marcha a Estratexia de Economía Circular 2019–2030 e a Estratexia de Cambio Climático e Enerxía 2050. E, nesa liña, cómpre lembrar que as emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia no 2020 situáronse un 35,9% por debaixo do ano 1990, o que sitúa á nosa Comunidade nunha posición óptima para acadar o obxectivo de emisións netas cero para 2050.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando