A Xunta ve na biofábrica de fibras téxtiles un proxecto que contribuirá á transformación industrial ao xerar valor en toda a cadea forestal de Lugo e Galicia

O Goberno galego garante a máxima axilidade administrativa ao considerar esta iniciativa un proxecto industrial estratéxico

Conde destaca que esta biofábrica encaixa no binomio industria–sustentabilidade e exemplifica a aposta pola colaboración público–privada

Lugo, 3 de maio de 2022

O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación en funcións, Francisco Conde, o conselleiro do Medio Rural en funcións, José González, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, participaron xunto co conselleiro delegado de Altri, Jose Soares, e a directora xeral da Sociedade Impulsa Galicia, Enyd López, nun encontro informativo celebrado esta mañá en Lugo sobre o proxecto de biofábrica de fibras téxtiles de Palas de Rei.

Desde o Goberno galego, considérase que este proxecto contribuirá á transformación industrial ao xerar valor en toda a cadea forestal galega, a través dun investimento de 800 millóns de euros e a previsión de crear máis de 2500 postos de traballo directos e indirectos.

Conde destacou que esta biofábrica encaixa no binomio industria–sustentabilidade porque responde aos criterios que marcou a Comisión Europea para o desenvolvemento dunha economía verde, e exemplifica a aposta pola colaboración público–privada para levar adiante os grandes proxectos cos que Galicia aspira aos fondos europeos. Neste sentido, reiterou a necesidade de que o Goberno central se implique xa que se trata dunha oportunidade na que todas as administracións deben poñer da súa parte.

O vicepresidente económico en funcións explicou que a Xunta trasladou a Altri a máxima confianza para que apostase por implantarse en Galicia, considerando este proxecto industrial estratéxico para garantirlle axilidade administrativa.

Pola súa banda, o conselleiro do Medio Rural en funcións, José González, destacou que esta iniciativa “non ten parangón en ningún outro lugar do mundo” polo feito de pechar o ciclo produtivo e ademais facelo con proximidade ao recurso, é dicir, á madeira.

González definiu o proxecto como un “caso de éxito” da colaboración público–privada e lembrou que se configurou dende o principio como unha iniciativa de xestión forestal sostible, partindo dun recurso propio de Galicia, “moi importante nesta provincia”, como é a madeira. Nesta liña, destacou que a nosa comunidade achega a metade das cortas de madeira de toda España, con 10 millóns de metros cúbicos o ano pasado e que temos “un gran potencial de crecemento”, porque o dato de 2015 era de 7,6 millóns.

Ademais, o titular de Medio Rural cualificou o proxecto como “claramente financiable” no marco dos fondos Next Generation, porque cumpre dous requisitos fundamentais, como son a sustentabilidade e a economía circular. A maiores, o conselleiro vinculou esta iniciativa co desenvolvemento do Plan Forestal de Galicia 2021–2040, no sentido de que supón unha “clara aposta pola certificación dos nosos bosques”. Unha certificación que, engadiu, no caso galego está liderada por organizacións ecoloxistas “que están acreditando que en Galicia hai un monte multifuncional, con biodiversidade e ordenado”.

No encontro explicouse que a localización da fábrica realizouse a partir dun proceso de avaliación de carácter técnico no que se estudaron 46 posibles emprazamentos tendo en conta diversos criterios como a dispoñibilidade dun recurso hídrico suficiente e constante; a dispoñibilidade de 150 hectáreas de terreo; unha orografía plana con posibilidade de ampliación; a compatibilidade coa normativa urbanística, patrimonial e medioambiental; a proximidade á madeira e a infraestruturas enerxéticas e de transporte, así como a distancia a núcleos de poboación cualificados.

Este proxecto suporá un importante impulso para o medio rural e para conseguir unha xestión sostible dos bosques e da silvicultura de Galicia

