A Xunta axuda na recuperación do Castro da Guítara de Pantón a través dun campo de voluntariado

Os participantes ocúpanse de limpar a zona e acondicionar rutas de acceso, entre outras accións

A Xunta de Galicia contribúe este verán a recuperar o patrimonio e dinamizar a actividade turística e cultural de Pantón a través dun campo de voluntariado que se está a desenvolver no Castro da Guítara. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañada polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias Fouz, visitou hoxe os participantes nesta actividade que forman parte da campaña de verán do Executivo autonómico. Tamén participou na visita o alcalde do concello, José Luis Álvarez Blanco.

O campo de voluntariado de Pantón localízase na zona con máis xacementos arqueolóxicos de Galicia. As principais actuacións dos participantes xiran en torno á posta en valor do castro mediante a limpeza da vexetación invasora, estudo e acondicionamento das diferentes rutas de acceso e posterior dixitalización coa plataforma Wikiloc.

Estas accións compleméntanse coa elaboración dun catálogo de recomendacións para un turismo sostible e a elaboración dun vídeo sobre o Castro da Guítara e un podcast sobre o ámbito do voluntariado.

As accións de carácter arqueolóxico altérnanse cunha serie de actividades lúdicas, deportivas e culturais encamiñadas a descubrir a oferta natural da contorna. Estas inclúen a ruta de Auga Caída ?os saltos de auga máis altos de Galicia?, a fortaleza do Castro da Marce e ruta en catamarán pola Ribeira Sacra.

No campo de voluntariado de Castro da Guítara conviven durante doce días 11 persoas chegadas de diferentes zonas de España ?Galicia, Granada, Barcelona, Bilbao, Valencia e Madrid?.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando