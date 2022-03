A Xunta avoga en Vigo pola colaboración públicoprivada para que Galicia lidere unha transformación tecnolóxica para o emprego "equilibrada e sostible"

A directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado, participou hoxe no XXII Foro Tecnolóxico de Emprego, onde destacou o papel fundamental da Universidade nesta transición para impulsar o crecemento económico unido á igualade de oportunidades

Lado sinalou que o Goberno galego está centrado na posta en marcha da Axenda galega de capacidades para o emprego para facer fronte aos traballos do futuro, e destacou as conclusións do Estudo de tecnoloxías emerxentes para a transformación do emprego





