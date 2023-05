A Xunta avoga por reforzar as medidas laborais de apoio ás vítimas da violencia de xénero

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na xornada A violencia de xénero nos plans de igualdade, inserida na oferta formativa do campus en liña da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, co obxectivo de avanzar na protección dos dereitos laborais das mulleres vítimas da violencia de xénero.

Mancha puxo en valor a iniciativa coa que o Goberno autonómico quere avanzar na difusión da normativa laboral de aplicación a estas traballadoras que, entre outros dereitos, lles recoñece a redución de xornada, a reordenación do tempo de traballo ou a flexibilización horaria.

“As empresas como entidades do ámbito privado teñen na súa man ferramentas moi importantes na erradicación da violencia contra as mulleres que van, desde a colaboración con asociacións e organizacións de protección da muller á realización de campañas de sensibilización dirixidas ao seu persoal, a información ás posibles vítimas dos seus dereitos, a mellora dos dereitos que a lei lles recoñece ou elaborar protocolos específicos”, indicou a directora xeral.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando