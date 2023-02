A Xunta avoga por levar o concepto de economía circular máis alá dos residuos e avanza no primeiro manual de contratación ecolóxica de Galicia

Sagrario Pérez salienta a oportunidade que ofrecen os fondos europeos para investir en proxectos clave para superar o modelo económico lineal e incide na importancia de que todas as administracións sumen esforzos co fin de reducir a produción de residuos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 23 de febreiro de 2023

A Xunta defendeu hoxe a necesidade de impulsar a economía circular máis alá do eido dos residuos, promovendo actuacións de carácter transversal e que incidan sobre todo na orixe do problema e nas medidas de prevención para acadar unha transformación real do actual modelo económico.

Así o expuxo esta mañá a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez, durante a inauguración dunha xornada organizada polo Club de Excelencia en Sostibilidade co fin de abordar as estratexias públicas e privadas que se están a desenvolver nesta materia na Comunidade.

Tras precisar que o concepto de economía circular é sumamente amplo e non pode abordarse só desde unha perspectiva medioambiental, a directora xeral avanzou que o Goberno galego avanza xa “na fase final da tramitación do seu Manual de contratación ecolóxica”, o primeiro deste tipo que se impulsa na Comunidade co obxectivo de introducir criterios de sostibilidade nos contratos públicos.

Na mesma liña, Sagrario Pérez referiuse a outros avances e iniciativas importantes impulsadas pola Xunta nos últimos anos, como a aprobación da Estratexia galega de economía circular 2020–2030 ou as leis aprobadas na Comunidade desde entón e elaboradas xa desde unha perspectiva circular, como é o caso da Lei de residuos e solos contaminados de 2021 ou a máis recente Lei de áreas empresariais, en vigor desde o pasado mes de novembro.

Do mesmo xeito, salientou a oportunidade única que ofrecen os fondos europeos do Plan de recuperación, transformación e resiliencia para impulsar proxectos clave e ambiciosos que contribúan a superar o actual modelo económico lineal.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando