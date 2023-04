A Xunta avoga pola racionalización e bo uso dos tempos de traballo para avanzar no benestar laboral

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou nunhas xornadas en Mos sobre igualdade laboral, nas que defendeu a presenza das mulleres en sectores masculinizados a partires da educación desde idades temperás

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe nas xornadas Muller e Traballo, dereitos laborais, conciliación e corresponsabilidade no traballo organizadas polo Concello de Mos e apoiadas pola Xunta de Galicia; onde puxo en valor o traballo que está a desenvolver o Goberno autonómico a favor da racionalización de horarios e tempos de traballo e co deseño dunha nova lei de igualdade que incorporará de xeito pioneiro o concepto de benestar laboral.

Mancha destacou que “empoderar ás mulleres pode transformar vidas e sociedade” e contribúe a fortalecer a economía. Por este motivo defendeu a corresponsabilidade entre mulleres e homes no eido familiar e de coidados para evitar que as cargas domésticas sigan a recaer en maior medida nas traballadoras.

Na mesma liña, a responsable de Relacións Laborais destacou o traballo formativo e de impulso que a Xunta está a realizar desde idades temperás para evitar a segregación por xéneros en determinados sectores de actividade e ocupación. “Estatísticas e datos oficiais mostran que son as mulleres as que abandonan ou interrompen as súas carreiras laborais cando han de coidar a algún familiar dependente nos seus fogares”, especificou Mancha, quen indicou que a Xunta está a poñer ferramentas para acabar con esta situación.

O Goberno galego está a tramitar unha nova lei de igualdade que acuñará, con carácter pioneiro, o concepto de benestar laboral, vencellado coas ideas de conciliación, teletraballo, corresponsabilidade e racionalización de horarios, indicou Mancha. Na norma crearase un estatuto da muller do rural e do mar que recoñeza as particularidades destes colectivos e permita brindar a mellor resposta institucional. “Necesítanse modelos que seguir, facer cambios na educación (na escola e en familia), reprogramar o lecer infantil, poñer en marcha incentivos fiscais e terminar cos estereotipos que tamén perpetúan os medios e a publicidade”, defendeu.

Mancha, en último termo defendeu o impulso nas empresas dos plans e medidas de igualdade e a racionalización e bo uso dos horarios e dos tempos de traballo. “Debemos acuñar o concepto do benestar laboral, pois se a forza do traballo ten garantido o exercicio da corresponsabilidade, a motivación será maior e, como consecuencia, a produtividade crecerá”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando