A Xunta avoga en Nigrán polo asociacionismo feminino para impulsar a igualdade en Galicia e pon en valor o apoio á Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, destacou hoxe o importante labor do asociacionismo feminino en Galicia para seguir impulsando a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Na inauguración do XI Encontro de mulleres organizado pola asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, lembrou o programa de axudas da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, que beneficiou en 2021 a 65 asociacións de mulleres, 28 federacións ou confederacións de mulleres. O financiamento autonómico permitiu levar a cabo 200 actuacións, en 109 concellos, nas que participaron 16.300 mulleres e 2.900 homes.

Referido á Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo sinalou que a Xunta apoia o seu traballo con preto de 125.000 euros desde 2009 e puxo en valor os programas e recursos autonómicos para facer fronte á violencia de xénero, lembrando que a Lei galega neste ámbito foi pioneira no conxunto do Estado.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando