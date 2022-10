A Xunta avanza a bo ritmo na execución da nova senda entre A Xira e Cambre, que suporá un investimento autonómico de máis de 520.000€

Estas obras na estrada AC–214 comezaron en xuño e consisten na construción dun itinerario mixto, peonil e ciclista, de máis de 1,3 km que atravesa a ponte sobre o río Mero e conecta núcleos e zonas de equipamento e servizos



Finalizaron xa os traballos de movemento de terras e as canalizacións das conexións de telecomunicacións e pluviais, e está rematándose a colocación de bordos e pavimentación da senda



De seguido comezará a execución do reforzo de firme e rematarase a obra coa construción da gabia rebasable, o axardinamento, a sinalización e o balizamento previsto



A senda conectará a capitalidade do concello de Cambre cos itinerarios que existen ao longo do río e, a través doutras sendas impulsadas pola Xunta, co Temple, O Burgo e o Polígono de Alvedro



A Xunta segue traballando nos tres proxectos de sendas que ten en marcha no municipio de Cambre, que suman 2,7 novos quilómetros cun investimento de case 2 M?



