A Xunta avanza na renovación do firme da estrada autonómica LU-111 entre Rábade e O Santo, en Vilalba

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, comprobou a execución das obras, incluídas nun contrato de máis de 3 M? para mellorar catro estradas que vertebran as comunicacións en concellos da Terra Chá e da comarca de Lugo

Begonte (Lugo), 5 de setembro de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade traballa na mellora do firme da estrada autonómica LU–111, desde a conexión coa A–6 en Rábade ata o enlace coa LU–120 no núcleo do Santo, en Vilalba.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, comprobou hoxe o avance dos traballos á altura de Begonte. Explicou que a actuación inclúe toda a lonxitude da vía e a superficie completa da calzada, que discorre ao longo de 18,4 quilómetros polos concellos de Rábade, Begonte, Cospeito e Vilalba.

Nas partes deterioradas executáronse fresados localizados e reposición con mestura bituminosa en quente a carril completo. Neste momento estase a traballar na renovación da capa de rodaxe coa aplicación dunha capa de microaglomerado en frío en toda a calzada; e na última fase pintarase a sinalización horizontal para mellorar as prestacións da vía.

Estas obras forman parte dun contrato por importe de algo máis de 3 millóns de euros para mellorar catro estradas que vertebran as comunicacións en concellos da Terra Chá e da comarca de Lugo.

Están incluídas así mesmo as melloras da LU–121 –que tamén conflúe coa LU–120 á altura do Santo, neste caso en dirección Moncelos (Abadín) ; da LU–120 (Vilalba–Paraxes) e da LU–113 (Rozas–Abadín). Os concellos de actuación son Rábade, Abadín, Vilalba, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e A Pastoriza.





